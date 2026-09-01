A Gestão soube vender-se melhor, a Economia perdeu uma batalha. Seria muito prematuro concluir que perdeu a guerra.

As notas de acesso ao ensino superior conhecidas este fim de semana oferecem um retrato curioso — e, para quem acredita no valor da Ciência Económica, algo triste — de uma transformação que há muito está em curso. Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso de 2026, Gestão teve uma nota do último colocado superior à de Economia nas 13 instituições públicas que oferecem simultaneamente as duas licenciaturas. Seria um erro tratar estes resultados como uma curiosidade deste ano, há muito que Gestão ganha terreno nas preferências dos estudantes e Economia perde centralidade. Nesta batalha, para já, Gestão venceu. A questão interessante é perceber porquê — e se esta preferência traduz uma vantagem económica duradoura ou uma ilusão que a próxima transformação do mercado de trabalho poderá

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