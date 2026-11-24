Na semana passada, durante a cerimónia de entrega de diplomas da Católica-Lisbon, António Horta Osório atribuiu pela primeira vez o António Horta Osório Excellence Award. O prémio de 15 mil euros, financiado por uma doação familiar de 1,5 milhões de euros, distingue o diplomado com a classificação final mais elevada em Gestão. Na ocasião, Horta Osório voltou a defender a importância de recompensar o mérito como uma das principais alavancas de uma sociedade capaz de gerar prosperidade.

Não é uma posição nova. Há anos que insiste na importância do trabalho, da preparação e do esforço, lembrando que aquilo a que frequentemente chamamos sorte resulta também da capacidade de aproveitar…