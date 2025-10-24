O momento certo para reinventar a carreira é agora

A escassez de talento qualificado significa que cada pessoa que decide investir em novas competências encontra um mercado recetivo, ávido por integrar perfis capazes de responder a desafios.

Setembro e outubro são, por tradição, meses de recomeços. Depois da pausa estival, regressamos com energia renovada e vontade de traçar novos objetivos. Tal como acontece nas escolas, também no mundo profissional a rentrée é um momento de avaliação, balanço e decisão. Cada vez mais portugueses aproveitam esta fase do ano para questionar se estão no caminho certo e se não será tempo de mudar de área ou investir em novas competências.

O contexto económico reforça esta tendência. Segundo o INE, a taxa de desemprego em Portugal recuou para 6,0% em junho de 2025, o valor mais baixo desde 2022, ao mesmo tempo que o número de pessoas empregadas ultrapassou os 5,2 milhões – um máximo histórico. Este dinamismo do mercado laboral contrasta, no entanto, com a dificuldade em recrutar: 66% das empresas portuguesas indicam não conseguir preencher vagas qualificadas, revelando um desafio crescente na procura por talento especializado.

É aqui que a requalificação profissional ganha relevância. Hoje, existem programas de curta ou média duração que permitem adquirir competências digitais mesmo a quem não tem experiência prévia na área. Cursos que oferecem qualificações em data analytics, automação ou Inteligência Artificial aplicada oferecem conhecimentos práticos, muitas vezes desenhados em módulos intensivos, acessíveis a quem procura conciliar formação com a vida profissional. Para muitos, estes representam não só uma mudança de carreira, mas uma verdadeira mudança de vida.

Além disso, dados recentes de entidades de formação profissional mostram que a procura por cursos de qualificação digital aumentou de forma consistente nos últimos anos, refletindo o interesse crescente de profissionais que procuram reposicionar-se ou desenvolver novas capacidades. Esta tendência evidencia que investir em conhecimento e tecnologia é, hoje, uma estratégia concreta para melhorar empregabilidade e competitividade no mercado de trabalho.

O Estado português reconhece este potencial e, até 31 de dezembro, mantém disponível o Cheque Formação +Digital, um apoio financeiro que comparticipa a atualização de competências digitais. Esta medida reduz barreiras e democratiza o acesso à requalificação, permitindo que mais profissionais possam alinhar-se com as necessidades de um mercado em rápida transformação.

Por isso, este não é tempo de regressar à rotina. É, isso sim, o momento ideal para refletir sobre o futuro profissional e dar o passo em frente. A escassez de talento qualificado significa que cada pessoa que decide investir em novas competências encontra um mercado recetivo, ávido por integrar perfis capazes de responder a desafios emergentes, e perspetivas de novas carreiras profissionais ou melhorias substanciais, de remuneração e estatuto, nas atuais.

Mais do que nunca, a rentrée é um convite à mudança: uma oportunidade de agarrar novas ferramentas, transformar carreiras e preparar o país para uma economia mais digital, competitiva e resiliente. Quem escolher este momento para se requalificar pode não estar apenas a mudar de emprego, mas sim a reinventar o seu futuro.