O Mundial de futebol é já ao virar da esquina

O desafio é exigente. E é precisamente por isso que o encaramos com confiança. Sabemos o que está em causa. Sabemos o que é exigido. E sabemos do que Lisboa é capaz.

Esta semana recebemos em Lisboa uma delegação da FIFA para mais uma etapa da preparação do Campeonato do Mundo de Futebol de 2030. Faltam ainda alguns anos para o apito inicial, mas quem conhece estes acontecimentos sabe que o Mundial não começa no dia do primeiro jogo. Começa muito antes, com planeamento, coordenação, capacidade de execução e visão estratégica. E é precisamente por isso que o Mundial 2030 já arrancou.

Lisboa encara este desafio com ambição, mas também com confiança. Conhecemos a exigência associada a uma competição desta escala e sabemos bem o que significa organizar eventos de dimensão global. A verdade é simples: já o fizemos antes.

Ao longo das últimas décadas, Lisboa afirmou-se como uma cidade capaz de acolher e organizar alguns dos mais relevantes eventos internacionais. Da Expo 98 ao Euro 2004, da assinatura do Tratado de Lisboa à Eurovisão 2018, da Conferência dos Oceanos da ONU à Jornada Mundial da Juventude em 2023, fomos construindo credenciais sólidas na gestão de operações complexas, envolvendo milhões de participantes e elevados padrões de exigência.

Essa experiência dá-nos confiança, mas também responsabilidade. Sabemos quais são os temas decisivos para o sucesso do Mundial. A segurança, a mobilidade e a hospitalidade são áreas críticas. Estamos a trabalhar desde já para planear e desenvolver soluções eficazes em cada um destes domínios.

Mas não nos preparamos somente para cumprir as regras das entidades organizadoras. Pretendemos garantir uma experiência positiva não apenas para quem nos visita, mas para quem vive em Lisboa. Queremos que este seja um Mundial dos lisboetas: um evento que crie orgulho, envolvimento e pertença para todos os que habitam na nossa cidade.

Importa também afirmar um princípio essencial: o sucesso não se mede pela dimensão do investimento. Mede-se pela qualidade da execução. O Mundial de 2030 deve assentar em infraestruturas existentes, valorizando os recursos disponíveis e privilegiando respostas eficientes, sustentáveis e financeiramente responsáveis. Ambição e rigor não são incompatíveis; são a condição para deixar um legado positivo para a cidade.

Falemos ainda de uma dimensão adicional. Os grandes eventos internacionais são momentos de afirmação coletiva. São oportunidades para mostrar ao mundo quem somos, o que sabemos fazer e até onde podemos chegar. O Mundial de 2030 será mais uma grande oportunidade para reforçar o posicionamento internacional de Lisboa e afirmar a cidade como uma das grandes capitais globais do nosso tempo.

O desafio é exigente. E é precisamente por isso que o encaramos com confiança. Sabemos o que está em causa. Sabemos o que é exigido. E sabemos do que Lisboa é capaz.

Temos experiência. Temos capacidade. Temos determinação.

Venha daí o Mundial 2030, com um papel decisivo para Lisboa.