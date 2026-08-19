O novo ADN da liderança é feito de empatia e inteligência artificial

Liderança do futuro será híbrida. Melhores líderes não serão aqueles que competem com a inteligência artificial, mas sim os que sabem trabalhar com ela enquanto desenvolvem a inteligência emocional.

A liderança é um caminho sinuoso. Creio que muitos empreendedores concordam com esta descrição, pois são vários os obstáculos, novidades e aprendizagens que surgem pelo caminho – e ainda bem que assim é. Uns começaram as suas jornadas ainda sem computadores, outros sem redes sociais e outros sem inteligência artificial, mas sabemos que a tecnologia está sempre a evoluir (e de formas, às vezes, inesperadas). No entanto, há uma constante ao longo das gerações: a empatia e a inteligência emocional. Numa era em que se fala tanto de inteligência artificial e a forma como está a moldar as novas lideranças, o maior desafio passa por perceber como podemos continuar a manter os valores humanos a guiar o rumo das organizações.

A IA é extraordinária na análise de dados, na identificação de padrões e na execução eficiente de tarefas. Mas há dimensões fundamentais da liderança que permanecem exclusivamente humanas: a capacidade de inspirar, de criar confiança, de gerir conflitos, de compreender contextos complexos. Nenhum algoritmo, por mais sofisticado que seja, consegue criar essa empatia genuína.

À medida que a automação cresce, aumenta também a necessidade de os líderes serem capazes de dar significado ao trabalho, de alinhar equipas em torno de um propósito e de criar culturas organizacionais resilientes. Por isso, a liderança do futuro será, inevitavelmente, híbrida. Os melhores líderes não serão aqueles que competem com a inteligência artificial e que dão apenas prioridade a métricas e a algoritmos, mas sim os que sabem trabalhar com ela enquanto desenvolvem de forma sólida outra ferramenta essencial: a inteligência emocional.

Por outro lado, a inteligência emocional também será um fator crítico para gerir uma das maiores transformações do nosso tempo: a adaptação das pessoas à mudança. A inteligência artificial, sem dúvida, está a trazer um grande choque de aprendizagens, principalmente junto de gerações que já estão no mundo do trabalho há alguns anos. Cabe aos líderes criar ambientes seguros, orientados para o crescimento e para o bem-estar, onde as equipas se sintam preparadas para aprender, errar e evoluir.

No contexto dos espaços de cowork, esta transformação é particularmente evidente. As empresas deixaram de procurar apenas infraestruturas tecnológicas de ponta. Mais do que isso, procuram comunidades, colaboração e um ambiente em que se sintam integradas, bem-vindas e compreendidas. A tecnologia pode facilitar estas dinâmicas, mas é a inteligência emocional que as torna verdadeiramente eficazes e que faz com que as pessoas se sintam vistas e compreendidas.

O verdadeiro desafio da liderança no século XXI não é escolher entre inteligência artificial e inteligência emocional. É garantir que conseguimos equilibrar essas duas realidades na balança e que não perdemos as experiências e os ensinamentos que nos tornam humanos.