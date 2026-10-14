O novo desafio das empresas: atrair uma geração que já não mede o sucesso pela promoção

Atrair talento jovem não significa simplesmente oferecer melhores condições. Significa compreender que diferentes profissionais podem procurar coisas diferentes na mesma fase da carreira.

O mercado de trabalho português atravessa uma realidade aparentemente contraditória. Em julho, segundo dados do INE, a taxa de desemprego fixou-se nos 5,7%, enquanto que entre os jovens atingiu os 20,1%. Ao mesmo tempo, as empresas continuam a enfrentar dificuldades em encontrar profissionais com as competências de que necessitam.

Esta diferença revela que o desafio do mercado de trabalho não pode ser analisado apenas pela quantidade de pessoas disponíveis. É também necessário compreender como as novas gerações entram no mercado, o que procuram e o que as leva a permanecer numa organização.

O talento jovem não perdeu a ambição. Mudou a ideia de sucesso.

Os dados do “Gen Z and Millennial Survey 2026″, da Deloitte, ajudam a perceber esta mudança. Em Portugal, 63% da Geração Z e 61% dos Millennials afirmam ter interesse em assumir posições de liderança ao longo da carreira. No entanto, apenas 6% e 4%, respetivamente, colocam a liderança como principal objetivo profissional.

Não estamos perante uma geração menos ambiciosa. Estamos perante profissionais que já não associam necessariamente crescimento profissional a progressão hierárquica.

A maioria prefere uma evolução estável e sustentada: 55% da Geração Z e 52% dos Millennials portugueses valorizam este tipo de progressão, enquanto apenas 16% e 18% privilegiam um crescimento rápido em posição ou salário.

Para as empresas, esta mudança tem consequências. Os modelos tradicionais de carreira, assentes numa sequência previsível de promoções, podem já não responder às expectativas de todos os profissionais.

Uma carreira também é uma decisão sobre a vida

A definição de sucesso profissional está igualmente condicionada por fatores que ultrapassam o local de trabalho.

Em Portugal, 81% da Geração Z e 78% dos Millennials afirmam que a acessibilidade da habitação influencia as suas decisões de carreira. Mais de metade destas gerações afirma também ter adiado decisões importantes devido à sua situação financeira.

Isto significa que as decisões profissionais não podem ser dissociadas das condições em que as pessoas vivem. Remuneração, estabilidade, flexibilidade, desenvolvimento e equilíbrio entre vida pessoal e profissional fazem hoje parte da mesma equação.

Para quem trabalha diariamente com empresas e talento, esta é uma mudança que não pode ser ignorada.

O desafio passa por repensar a proposta de valor

Atrair talento jovem não significa simplesmente oferecer melhores condições. Significa compreender que diferentes profissionais podem procurar coisas diferentes na mesma fase da carreira.

Para uns, a ambição pode passar por chegar à liderança. Para outros, por adquirir competências, ganhar autonomia, alcançar estabilidade ou conciliar melhor a vida profissional com a pessoal.

As organizações que conseguirem criar percursos suficientemente flexíveis para acomodar estas diferentes ambições estarão melhor preparadas para atrair e reter talento.

O desafio das empresas não será convencer esta geração a querer mais. Será compreender o que “mais” significa para cada profissional.

Porque crescer profissionalmente já não significa necessariamente subir. E reconhecer essa mudança pode ser determinante para construir relações mais sustentáveis entre pessoas e organizações.