Opinião

O novo profissional de marketing: um perfil híbrido com competências estratégicas, digitais e analíticas

  • Nuno Ferro
  • 15:56

A transformação do marketing não está apenas a redefinir funções: está a expor fragilidades na forma como o talento é identificado, desenvolvido e retido.

As funções e as necessidades de competências requeridas aos profissionais de marketing têm vindo a evoluir em ritmo acelerado, nos últimos anos, acompanhando a própria evolução das organizações e a crescente transformação digital. Esta é uma área que se tem tornado cada vez mais abrangente, tecnológica e analítica, e esta evolução está a redefinir o tipo de talento que as empresas procuram atrair e fidelizar.

Atualmente, o marketing assume, cada vez mais, um papel ativo na definição estratégica das organizações, influenciando receitas, posicionamento, experiência do cliente e inovação. Ao mesmo tempo, as empresas passaram, também, a integrar esta área em contextos mais dinâmicos e digitais, fundamentais para o crescimento do negócio.

Em consequência, hoje, os profissionais mais valorizados são aqueles que conseguem cruzar criatividade com dados, tecnologia, Inteligência Artificial e impacto direto no negócio. Profissionais capazes de integrar diferentes valências — por exemplo, marketing e gestão de produto, ou estratégia de negócio e competências digitais — refletindo uma tendência clara de integração de funções que, no passado, estavam mais separadas.

Contudo, todas estas alterações estão gradualmente a levantar um desafio relevante: o talento disponível no mercado não está a acompanhar as novas exigências de uma função em rápida mudança.

Com a escassez de talento em Portugal a atingir os 82%, de acordo com dados do Global Talent Shortage Survey 2026 do ManpowerGroup, recrutar competências que correspondam às exigências das funções torna-se cada vez mais desafiante. De forma particular, cerca de 15% dos empregadores nacionais identificam que as competências de Vendas e Marketing estão entre as mais difíceis de encontrar, fenómeno, ainda, amplificado por um mercado de talento global e assente em modelos híbridos e remotos. Os profissionais de marketing com as competências mais procuradas estão expostos a oportunidades internacionais, frequentemente a apresentar uma competitividade superior do ponto de vista salarial e de progressão de carreira, o que aumenta a pressão sobre as empresas portuguesas.

Do outro lado, as expectativas dos profissionais também têm evoluído significativamente. A flexibilidade, por exemplo, deixou de ser percepcionada como um benefício adicional para passar a representar uma expectativa base dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, cresce a valorização do propósito, da autonomia e da possibilidade de trabalhar em projetos com impacto real no negócio. Além disso, num setor em permanente evolução, o desenvolvimento contínuo ganhou uma nova centralidade, estando os profissionais a valorizar organizações que invistam em progressão na carreira.

Perante este cenário, as empresas estão a ajustar as suas estratégias, mas ainda de forma desigual. As mais competitivas estão a evoluir em três dimensões: recrutam por potencial e não apenas por experiência; investem de forma consistente em upskilling e reskilling; e tornam a sua proposta de valor mais transparente, com foco no impacto da função, autonomia e evolução profissional. Na prática, isto traduz-se em menos discurso institucional e mais clareza sobre o impacto da função, a autonomia, a exposição a projetos relevantes, ao desenvolvimento de competências e à progressão na carreira.

Ainda assim, a realidade do mercado mostra que estas respostas nem sempre acompanham a velocidade da mudança. A transformação do marketing não está apenas a redefinir funções: está a expor fragilidades na forma como o talento é identificado, desenvolvido e retido.

Num setor em rápida transformação, o verdadeiro desafio para as organizações já não está apenas em acompanhar a evolução do marketing, mas em conseguir identificar, desenvolver e fidelizar profissionais capazes de combinar criatividade, comunicação ou especialização tecnológica, com visão estratégica, capacidade analítica e orientação para resultados. Será esta capacidade de atrair e reter este talento multifacetado que irá diferenciar as empresas mais preparadas para crescer num mercado cada vez mais competitivo.

  • Nuno Ferro
  • Brand leader da Experis

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