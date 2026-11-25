O objetivo não é reter. É criar razões para ficar

No final, as melhores pessoas não ficam porque foram retidas. Ficam porque continuam a escolher ficar.

Em Recursos Humanos falamos muito de retenção de talento.

Confesso que sempre achei a expressão um pouco estranha. “Reter” significa impedir que algo saia ou escape. E talvez não seja essa a relação que queremos ter com as pessoas.

As pessoas não são recursos que devemos tentar conservar a todo o custo. Têm ambições, expectativas, diferentes momentos de vida e, naturalmente, fazem escolhas.

Por isso, talvez a pergunta não deva ser “como reter as nossas pessoas?”, mas antes “como criar razões para que continuem a escolher ficar?”

Parece apenas uma diferença de palavras. Mas muda bastante a perspetiva.

Nem todas as saídas de uma organização são negativas. Há ciclos que terminam, pessoas que procuram outros caminhos e mudanças que também permitem renovar equipas, trazer novas competências e criar novas oportunidades.

O verdadeiro risco não está simplesmente em perder pessoas. Está em perder, sem estarmos preparados, conhecimento, competências ou pessoas críticas para aquilo que a organização quer ser no futuro. E é aqui que a conversa ganha outra dimensão.

Podemos discutir salários, benefícios e progressão de carreira, e devemos fazê-lo. Uma remuneração justa é uma condição essencial. Mas ficar numa organização raramente depende de uma única variável.

Depende também de existirem desafios. De continuar a aprender. De assumir responsabilidades. De perceber o impacto do nosso trabalho. De conseguir imaginar um futuro dentro da organização.

Depende, no fundo, de existir uma razão para continuar a escolher aquele lugar.

E essa responsabilidade não pertence apenas aos Recursos Humanos.

Está na forma como lideramos, como organizamos o trabalho, como reconhecemos o contributo das pessoas e como criamos oportunidades para que alguém possa assumir mais amanhã do que assume hoje.

Há ainda uma segunda questão que considero particularmente importante.

Quando uma empresa precisa de crescer, a resposta mais imediata tende a ser: precisamos de mais pessoas. Por vezes precisamos mesmo.

Mas nem sempre aumentar recursos significa aumentar capacidade.

Capacidade também se cria quando simplificamos processos, eliminamos tarefas que deixaram de acrescentar valor, automatizamos trabalho repetitivo, desenvolvemos competências ou damos espaço a alguém para assumir novas responsabilidades.

É aqui que o papel dos managers se torna fundamental.

Quem tem potencial para assumir mais? Que competências precisamos de desenvolver hoje para responder aos desafios dos próximos anos? Que conhecimento não podemos correr o risco de perder?

Estas não são apenas perguntas de Recursos Humanos. São perguntas de gestão.

Num contexto em que nem sempre é possível aumentar salários, criar novas posições ou contratar ao ritmo que gostaríamos, estas perguntas tornam-se ainda mais importantes.

Porque trabalhar com os recursos que temos não significa simplesmente pedir às mesmas pessoas para fazerem mais. Significa criar condições para fazermos melhor.

E talvez seja esse um dos maiores desafios dos Recursos Humanos: ajudar a construir organizações onde as pessoas certas encontram espaço para continuar a crescer e onde a empresa cresce com elas.

Continuaremos certamente a falar de retenção de talento.

Mas talvez devêssemos falar um pouco mais de razões para ficar. Porque, no final, as melhores pessoas não ficam porque foram retidas. Ficam porque continuam a escolher ficar.