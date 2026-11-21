O Orçamento passou a ser do PS. E agora?premium
O Governo teve de apresentar um Orçamento sem medidas para dar margem ao PS para o viabilizar. Na especialidade, os socialistas carregaram-no com a sua política fiscal.
O Governo apresentou um Orçamento do Estado para 2027 enxuto, sem os chamados cavaleiros orçamentais, para dar margem à viabilização do PS. José Luís Carneiro, decidiu aproveitar a discussão e votação na especialidade para fazer o oposto: propor várias medidas, aprovadas com o apoio da oposição, que, juntas, são um miniprograma de governo alternativo. O OE passou a ser do PS.
Na política fiscal entra pelos olhos adentro. O PS conseguiu a viabilização da sua proposta para a adoção do IVA zero num conjunto de bens alimentares essenciais durante o primeiro trimestre do…
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