O Governo apresentou um Orçamento do Estado para 2027 enxuto, sem os chamados cavaleiros orçamentais, para dar margem à viabilização do PS. José Luís Carneiro, decidiu aproveitar a discussão e votação na especialidade para fazer o oposto: propor várias medidas, aprovadas com o apoio da oposição, que, juntas, são um miniprograma de governo alternativo. O OE passou a ser do PS.

Na política fiscal entra pelos olhos adentro. O PS conseguiu a viabilização da sua proposta para a adoção do IVA zero num conjunto de bens alimentares essenciais durante o primeiro trimestre do…