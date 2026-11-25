Portugal continua a tratar a habitação acessível como programa, com orçamento, prazo e fim. Enquanto não a tratar como infraestrutura, cada casa que construímos hoje é acessível com data de validade.

Durante semanas, o debate do Orçamento do Estado mediu a política de habitação da forma habitual: em casas. Quantas, em que programas, até quando. É uma pergunta legítima, e o país precisa de respostas. Mas há outra pergunta, mais incómoda, que quase ninguém faz: durante quanto tempo vão essas casas continuar acessíveis?

A nossa própria história responde. As cooperativas de habitação portuguesas foram, na esmagadora maioria, de propriedade individual. Construíam a custos controlados e, entregue a chave, cada casa entrava, mais cedo ou mais tarde, no mercado como qualquer outra. As poucas experiências de propriedade coletiva duraram enquanto durou o financiamento, cerca de 25 anos, e dissolveram-se quando o empréstimo ficou amortizado. Os programas de renda acessível que hoje lançamos trabalham com horizontes semelhantes. Construímos habitação acessível com prazo de validade e depois surpreendemo-nos quando, uma geração mais tarde, voltamos ao ponto de partida.

O problema não é de vontade nem de dinheiro, é de categoria. Tratamos a habitação acessível como um programa: uma linha de despesa, com orçamento anual, regras de acesso e uma data de fim. As infraestruturas tratam-se de outra forma. Ninguém constrói uma linha de metro para a vender ao fim de 25 anos, nem desenha uma rede de água a pensar no fim do mandato. Uma infraestrutura planeia-se para gerações e financia-se ao ritmo do seu ciclo de vida. Tem um operador responsável pela manutenção e mede-se pelo serviço que presta, não pelo dia da inauguração.

Ver a habitação desta forma não é uma metáfora, mas sim a forma como a Europa a começa a tratar: a habitação acessível discute-se hoje ao lado das escolas e dos hospitais, como infraestrutura social. Falta-nos passar da formulação à execução.

O que muda, na prática? A permanência, o ciclo de vida e a medida.

Começando pela permanência. Uma casa acessível que deixa de o ser ao fim de 25 anos não é uma infraestrutura; é um subsídio com prazo. A acessibilidade tem de estar inscrita na estrutura jurídica do ativo, e não depender da renovação de um programa.

Depois o ciclo de vida. Uma infraestrutura paga-se ao longo da sua vida útil, com financiamento paciente e uma reserva para a manter. Rendas fixadas pelo custo, e não pela pressão do momento, tornam isso possível sem subsídio crónico.

Por fim a medida. Não devíamos contar casas entregues, mas medir o nível de serviço: quanto do rendimento de uma família vai para a casa, a energia e a deslocação. Uma família não paga só a renda. Paga também a conta da luz e o carro que a casa a obriga a ter.

Daqui decorre uma agenda que não exige mais despesa, mas decisões diferentes. Primeiro, solo público cedido a longo prazo, em títulos compatíveis com a permanência e não com reversões que a anulam. Depois, instrumentos de financiamento com horizontes de infraestrutura, e não de legislatura. Por fim, operadores profissionais cuja missão fique bloqueada nos estatutos, para que a competência de quem constrói sirva o interesse de quem habita.

Na MOME estamos a desenhar a COLETIVA a partir deste princípio. É uma plataforma cooperativa em que as casas ficam permanentemente fora do mercado especulativo, através do direito de uso e habitação. Habitação, energia e mobilidade funcionam nela como uma única rede. No cenário que modelámos, o esforço das famílias fica abaixo de 30% do rendimento em todas as tipologias. A medida é feita sobre a mediana do rendimento familiar da região Norte, ajustada à dimensão do agregado. Não é a única resposta possível, mas prova que a pergunta da permanência tem resposta.

O país não precisa de escolher entre mais Estado e mais mercado. Precisa de decidir que tipo de ativo está a construir. Se continuarmos a contar casas, voltaremos a esta conversa daqui a uma geração. Se começarmos a contar décadas, talvez seja a última vez que a temos.