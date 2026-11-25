Portugal aplaude a fortuna de quem marca golos e vive consumido pelo anuncio de um fim de carreira, mas desconfia da riqueza de quem cria empresas, investe e cria empregos. Esta assimetria cultural, até moral, trava mais o crescimento e a prosperidade do país do que qualquer escalão de IRS, porque são eles que decidem que reformas são politicamente possíveis e quem tem legitimidade para as pedir.

Há vinte anos que as propostas de reforma fiscal circulam no debate português, e quase todas morrem no mesmo sítio. Quando um empresário pede menos impostos, o país ouve um pedido de…