O orgulho de ser empresáriopremium
Os portugueses gostam mais de quem constrói jogadas e marca golos do que de quem cria empresas e empregos. É uma luta cultural que tem de ser ganha.
Portugal aplaude a fortuna de quem marca golos e vive consumido pelo anuncio de um fim de carreira, mas desconfia da riqueza de quem cria empresas, investe e cria empregos. Esta assimetria cultural, até moral, trava mais o crescimento e a prosperidade do país do que qualquer escalão de IRS, porque são eles que decidem que reformas são politicamente possíveis e quem tem legitimidade para as pedir.
Há vinte anos que as propostas de reforma fiscal circulam no debate português, e quase todas morrem no mesmo sítio. Quando um empresário pede menos impostos, o país ouve um pedido de…
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