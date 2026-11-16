O país que multa a ambiçãopremium
Cinquenta anos após abril, deixemos de festejar 1974 e concentremo-nos a projetar 2074!
Começo a tornar-me repetitivo, mas é um facto que Portugal continua a insistir teimosamente em gerir os desafios do século XXI armado com o manual de instruções empoeirado do século XX. Vivemos numa Europa e num país que parece obcecado com a regulação do pormenor, mas completamente cego para o impacto económico real das leis que produz de forma industrial (e que industria esta é!).
O exemplo mais acabado desta miopia institucional e kafkiana está na recente e sui generis interpretação da Autoridade Tributária a propósito da isenção de IMT para os jovens (até aos 35 anos)…
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