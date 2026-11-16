Começo a tornar-me repetitivo, mas é um facto que Portugal continua a insistir teimosamente em gerir os desafios do século XXI armado com o manual de instruções empoeirado do século XX. Vivemos numa Europa e num país que parece obcecado com a regulação do pormenor, mas completamente cego para o impacto económico real das leis que produz de forma industrial (e que industria esta é!).

O exemplo mais acabado desta miopia institucional e kafkiana está na recente e sui generis interpretação da Autoridade Tributária a propósito da isenção de IMT para os jovens (até aos 35 anos)…