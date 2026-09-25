O papagaio e a economistapremium
Os preços das casas subiram 16,5% e as transações caíram 6,4%. O papagaio sabe desenhar as curvas que são compatíveis com esse resultado, o economista tem de descobrir o que as fez mexer.
No século XIX, o ensaísta, escritor e historiador escocês Thomas Carlyle apresentou uma fórmula de produção de economistas: "Basta ensinar um papagaio a dizer 'oferta e procura'". Ter quem perceba de Economia é, na realidade, um pouco mais complicado que isto, mas, no debate sobre habitação, parece que nem as duas palavras se sabe papaguear: há um lado que acha que o problema se resolve com mais oferta, enquanto o outro diz que é reduzindo a procura.
Esta semana, o INE divulgou os dados do mercado da habitação relativos ao segundo trimestre de 2026. Face ao mesmo período do ano anterior, os preços aumentaram 16,5% e o número de…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.