No século XIX, o ensaísta, escritor e historiador escocês Thomas Carlyle apresentou uma fórmula de produção de economistas: "Basta ensinar um papagaio a dizer 'oferta e procura'". Ter quem perceba de Economia é, na realidade, um pouco mais complicado que isto, mas, no debate sobre habitação, parece que nem as duas palavras se sabe papaguear: há um lado que acha que o problema se resolve com mais oferta, enquanto o outro diz que é reduzindo a procura.

Esta semana, o INE divulgou os dados do mercado da habitação relativos ao segundo trimestre de 2026. Face ao mesmo período do ano anterior, os preços aumentaram 16,5% e o número de…