O papel das seguradoras quando acontece o pior

Bruno Militão Ferreira acha injusto culparem a Fidelidade, seguradora onde trabalha, pela forma como encarou indemnizações no caso Elevador da Glória. Explica porquê.

Os grandes acidentes colocam à prova a capacidade de resposta de muitas instituições. As equipas de emergência, os serviços de saúde, as autoridades públicas e, numa fase que começa frequentemente ainda durante a resposta inicial, as seguradoras. Cada uma tem funções diferentes, mas todas são chamadas a agir em circunstâncias de grande pressão e incerteza.

O acidente do Elevador da Glória foi um exemplo particularmente exigente. Envolveu vítimas de várias nacionalidades, situações clínicas de gravidade distinta, famílias residentes em diferentes países e processos indemnizatórios com componentes jurídicas e médicas complexas.

Enquanto seguradora da Carris, a Fidelidade assumiu desde o início um papel ativo. Nas primeiras horas, organizámos os meios necessários para apoiar vítimas e familiares. Foi disponibilizada uma linha telefónica permanente em português, inglês e francês, mobilizámos equipas especializadas de apoio psicológico e iniciámos o trabalho de acompanhamento das situações identificadas.

A resposta a um acidente desta natureza não se esgota numa declaração de disponibilidade ou na abertura de um processo. Implica assegurar que existem interlocutores, recolher informação clínica, organizar a assistência, avaliar danos que podem evoluir durante meses e encontrar soluções para situações muito diferentes entre si. Nos casos de ferimentos graves, a avaliação definitiva pode depender de períodos prolongados de recuperação e de perícias especializadas.

Este trabalho tem sido desenvolvido pela Fidelidade desde setembro de 2025. Até ao final de outubro de 2026, a Companhia tinha suportado diretamente ou assumido cerca de 2,5 milhões de euros em indemnizações e despesas relacionadas com o acidente, tendo alcançado acordos com quatro famílias das vítimas mortais. Outros processos permanecem em negociação ou dependem da evolução clínica e da documentação necessária.

É à luz destes factos que considero injusta a ideia, difundida nas últimas semanas, de que a Fidelidade procura evitar as suas responsabilidades.

A controvérsia resultou da divulgação de expressões utilizadas numa contestação judicial. A sua inadequação foi reconhecida publicamente pela Companhia. Mas é importante perceber que uma contestação pode discutir os fundamentos e o valor de determinadas parcelas indemnizatórias sem que isso signifique a recusa da obrigação de indemnizar.

O sistema segurador existe, em larga medida, para assegurar capacidade de resposta quando ocorrem acontecimentos com consequências financeiras que as pessoas ou as organizações dificilmente conseguiriam suportar isoladamente. Para cumprir essa função, as seguradoras têm de avaliar os danos com rigor técnico, aplicar os contratos e respeitar os critérios legais e jurisprudenciais.

Uma proposta de indemnização não resulta apenas da disponibilidade para pagar. Exige a identificação dos danos indemnizáveis, a avaliação dos prejuízos e a ponderação das circunstâncias concretas. Nos casos de morte, a lei prevê diferentes categorias de danos e atribui aos tribunais a responsabilidade de fixar equitativamente determinadas compensações.

A Fidelidade decidiu acrescentar a esse processo uma Comissão Técnica Independente, destinada a apreciar as propostas e formular recomendações. Trata-se de um mecanismo adicional de escrutínio que considerámos adequado à dimensão e sensibilidade da tragédia.

É legítimo discutir a suficiência dos montantes propostos e a qualidade da resposta das seguradoras. Essa discussão contribui para melhorar o setor. Mas deve apoiar-se numa avaliação completa dos factos e num conhecimento rigoroso das regras que enquadram a regularização dos sinistros.

Os grandes acidentes exigem das seguradoras capacidade financeira, competência técnica e disponibilidade para acompanhar as pessoas durante todo o processo. A confiança constrói-se através dessa atuação continuada, incluindo nos momentos em que existem divergências ou decisões difíceis de tomar.

É esse o compromisso que temos assumido no caso do Elevador da Glória e que continuaremos a cumprir.