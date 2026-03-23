O papel dos “smart spaces” no futuro do trabalho

O futuro dos escritórios, do retalho, da hotelaria e das cidades não será definido apenas por tecnologia de ponta, mas pela capacidade de criar lugares com propósito.

Terça-feira, 7h30. O despertador toca, mas não há pressa para sair de casa. Afinal, o trabalho está a um clique de distância. Abre o portátil, liga a câmara e… pronto, está “no escritório”. Tal como ontem. Tal como anteontem. Tudo parece eficiente, rápido, automatizado. Mas, após horas de reuniões virtuais – iguais às de ontem e às de amanhã – surge aquele peso nos olhos, a cabeça a latejar e uma sensação difícil de ignorar: o cansaço digital extremo. Não é falta de café. É falta de gente, de movimento, de estímulo real. É falta de espaço vivido.

É aqui que o espaço físico recupera protagonismo. Num mundo dominado por ecrãs, os lugares físicos tornaram-se mais do que nunca o nosso porto seguro. Já não são apenas locais funcionais para trabalhar, comprar ou dormir; são plataformas de experiência humana. São onde o digital abranda e o humano reaparece. Onde recuperamos aquilo que nenhuma tecnologia consegue automatizar: presença, empatia, criatividade coletiva.

Os chamados smart spaces não são espaços “cheios de tecnologia”. São espaços inteligentes porque entendem as pessoas. Adaptam-se aos comportamentos, promovem bem-estar, estimulam encontros e criam contextos onde a tecnologia trabalha em segundo plano – silenciosa, útil, quase invisível. Porque sejamos honestos: nenhum algoritmo substitui a energia de uma conversa cara a cara, nem a criatividade que surge quando rabiscamos ideias à volta da mesma mesa. Muito menos aquela pausa aparentemente banal junto à máquina do café, onde nascem ideias, negócios e até amizades.

As empresas já perceberam isso. Os escritórios deixaram de ser filas de secretárias para se tornarem ecossistemas híbridos, pensados para colaboração, flexibilidade e saúde mental. As lojas deixaram de vender apenas produtos e passaram a oferecer experiências que cruzam o físico e o digital de forma fluida. Os hotéis já não servem apenas para dormir, mas para viver, trabalhar, socializar e sentir pertença. Em todos estes contextos, o espaço deixa de ser cenário e passa a ser protagonista.

Os smart spaces são, no fundo, o contrapeso necessário à automação excessiva. Lembram-nos que, por mais que a inteligência artificial avance, continuamos a ser seres sociais, sensoriais e emocionais. Precisamos de luz natural, de som ambiente, de movimento, de contacto humano. Precisamos de espaços que nos acolham, não apenas que nos otimizem.

As organizações que investem em smart spaces não o fazem apenas por inovação. Fazem-no porque compreendem que o espaço influencia diretamente a produtividade, o bem-estar e a retenção de talento. O futuro dos escritórios, do retalho, da hotelaria e das cidades não será definido apenas por tecnologia de ponta, mas pela capacidade de criar lugares com propósito. Lugares que conciliem inovação tecnológica com dimensão humana. Espaços que inspiram, conectam e geram valor real.

Na mesma medida, o futuro do trabalho não será totalmente remoto nem exclusivamente presencial. Será híbrido, flexível e intencional. E, nesse futuro, os espaços que criarem verdadeiro valor humano serão os que capturam mais valor económico.

No fim do dia, quando desligamos os ecrãs, é no espaço físico que reencontramos aquilo que nenhum feed infinito nos oferece: sentido, ligação e comunidade. E, muitas vezes, as melhores ideias continuam a surgir exatamente ali – ao lado da máquina do café.