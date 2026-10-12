O Paradoxo da Prosperidade: O sucesso que Portugal teima em desprezar

O nosso sucesso resulta da força bruta de uma bancarrota que nos domou, do turismo, da imigração e de de uma elite de empreendedores tecnológicos que vence lutando contra a maré do próprio Estado.

Há um traço sociológico fascinante e perverso neste retângulo plantado à beira-mar: a nossa absoluta e irremediável incapacidade de lidar com as boas notícias. Quando os agregados macroeconómicos teimam em colocar Portugal a crescer sistematicamente acima da média da anémica zona euro, exibindo um controlo da dívida pública e uma disciplina orçamental que fariam corar de inveja um ministro das Finanças germânico da era Schäuble, o que faz o país real? Mergulha numa catatonia coletiva, entretida de forma doentia pelas futilidades escabrosas da agenda futebolística.

Passamos centenas de horas de emissão, com painéis de comentadores de semblante grave, a escrutinar a tática, o fora de jogo ao milímetro e agora o mais recente amuo de um ponta de lança milionário. O sucesso, em Portugal, é um embaraço. Não tem espaço de antena, não gera partilhas nas redes, não alimenta a nossa profunda vocação trágica.

E, no entanto, o sucesso existe, ainda que seja filho de pais que a sociedade portuguesa, na sua imensa hipocrisia, se recusa a assumir.

Se olharmos para as contas certas, o novo Santo Graal da política lusa, de onde brotou esta súbita e militante conversão de todo o arco governativo à ortodoxia orçamental? Terá sido fruto de uma iluminação académica ou de uma profunda reflexão estrutural dos políticos nacionais? Teria sido excelente, mas o nosso maior obreiro da consolidação fiscal, numa opinião muito própria e assaz polémica, tem nome e apelido: o Engenheiro José Sócrates. Ao conduzir o país a uma bancarrota tão espetacular, tão total, sistémica e humilhante, o antigo primeiro-ministro operou uma verdadeira lobotomia pedagógica na classe política portuguesa. O pânico de um novo resgate, a humilhação da troika e a memória do abismo castraram o ímpeto despesista nacional de tal forma que, hoje, até as alas mais líricas e sonhadoras do socialismo abraçam cativações, tetos de despesa e superavits como se fossem dogmas de fé inquestionáveis. O nosso sucesso financeiro é, com tremenda ironia, o subproduto direto do nosso maior desastre. É o instinto de sobrevivência disfarçado de virtude económica.

O segundo pilar desta retoma é, simultaneamente, o saco de pancada favorito da nossa intelligentsia: o turismo. Se analisarmos a imprensa publicada e os noticiários das oito, o turista é a encarnação do mal absoluto. A nossa elite, do alto da sua superioridade moral e invariavelmente sentada a beber café de especialidade em bairros gentrificados, chora a “descaracterização” das cidades e destila ódio ao alojamento local. Ignora, com a arrogância soberba de quem não tem de pagar a folha de salários ou os impostos que financiam o Estado Social, que são os euros da hotelaria e da restauração que muito contribuem para a nossa balança de transações, a nossa criação de emprego e a capacidade de angariar receita. Sonhávamos, talvez, com uma economia assente em fábricas de microchips e biotecnologia aeroespacial, mas é a vender o clima, o património e pastéis de nata a preços escandinavos que evitamos a estagnação. E, no entanto, cuspimos, sem qualquer pudor, no prato que nos tira da miséria.

Como se o ódio crónico a um dos nossos principais motores económicos não bastasse, a paisagem mediática decidiu que os nossos problemas não eram suficientes. Em total falência de agenda própria, as televisões portuguesas importam o pânico moral de além-fronteiras. Cavalgam, sem o menor pudor ou rigor analítico, a demagogia espanhola em matéria de habitação, tentando forçar na opinião pública narrativas de expropriação, congelamento de rendas e diabolização da propriedade privada que tão desastrosos efeitos tiveram nos nossos vizinhos. Ao mesmo tempo, abrem telejornais com imagens dantescas do vandalismo dos estudantes em França, como se as barricadas de Paris e o cheiro a pneu queimado fossem o barómetro do nosso próprio estado de espírito. O país real acorda, trabalha, recebe milhões de visitantes e exporta; o país mediático prefere importar crises artificiais e incendiar o debate público com problemas alheios.

Depois, impõe-se a análise ao nosso mercado de trabalho. Como é que uma economia cresce a este ritmo sem esbarrar no velho fantasma de uma espiral inflacionista alimentada pela pressão sobre os custos do trabalho? A resposta ofende os puristas e os populistas em igual medida, mas é de um pragmatismo económico letal: a imigração. Foi a abertura de portas a fluxos migratórios contínuos que injetou liquidez demográfica no sistema. Garantimos um exército de labor disposto a preencher a base da pirâmide produtiva, impedindo a asfixia das empresas por falta de mão de obra e, simultaneamente, ancorando os salários. Conseguimos a proeza de manter a competitividade externa através de uma contenção salarial orgânica. Academicamente, é um manual brilhante de ajustamento pelo lado da oferta; politicamente, é um tabu que ninguém tem a coragem de assumir perante o eleitorado.

A este ecossistema junta-se o papel da União Europeia. Ao assegurar a livre circulação de capitais e pessoas, a Europa permitiu que Portugal se assumisse como o derradeiro safe haven mundial. Num globo balcanizado por guerras comerciais e instabilidade geopolítica, a nossa letargia endémica converteu-se num formidável ativo financeiro. Atraímos multinacionais, reformados endinheirados e talento global em busca de paz armada, injetando capital fresco numa economia estruturalmente descapitalizada.

Mas seria intelectualmente desonesto e redutor atribuir a nossa salvação apenas a acasos, externalidades e desastres invertidos. No meio desta tempestade perfeita, há um oásis de mérito genuíno que prova a nossa capacidade endógena de construir o futuro: o surgimento de uma nova e vibrante geração de empreendedores. Contra um ecossistema fiscal asfixiante, uma burocracia bizantina e uma cultura de matriz invejosa que diaboliza o lucro, nasceram e medraram projetos verdadeiramente disruptivos. Falamos de empresas como a Tekever, a Sword Health, a OutSystems e a Talkdesk. Estas empresas não vendem sol nem dependem de cativações, exportam tecnologia de ponta, inteligência artificial, engenharia aeroespacial e inovação digital. São a prova cabal e indesmentível de que existe um Portugal de excelência, altamente qualificado e audaz, capaz de competir à escala global e de criar unicórnios. Triunfam não por causa do sistema, mas apesar dele, sobrevivendo num país que lhes cobra impostos de país rico para lhes devolver um enquadramento competitivo de país em vias de desenvolvimento.

No fim de contas, regressamos à angústia central: onde está o espaço para o sucesso em Portugal? Não está. Num país que debate as opções de um treinador de futebol sobre a titularidade de um jogador exilado no campeonato da Arábia Saudita com a gravidade institucional de um Conselho de Estado, a prosperidade é tratada como um acidente embaraçoso.

O nosso sucesso resulta da força bruta de uma bancarrota que nos domou, de um turismo que cresce apesar de o odiarmos, de imigrantes que fazem o que não queremos fazer, de um mundo perigoso que faz de nós um porto seguro, e de uma elite de empreendedores tecnológicos que vence lutando contra a maré do próprio Estado. É um sucesso impulsionado por tudo aquilo que criticamos ou dificultamos. E talvez seja exatamente por sabermos isto, por percebermos que somos salvos à revelia das nossas próprias escolhas coletivas, que preferimos passar os domingos à noite a discutir se foi, ou não, penálti.