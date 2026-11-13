O peso das palavras importa

Entre prevenir e alarmar existe uma linha ténue. Até que ponto a intensidade da cobertura ajuda a mobilizar e a partir de que momento pode, involuntariamente, aumentar a ansiedade?

Quando está em causa a segurança de pessoas e bens, a experiência tem mostrado que mais vale prevenir do que remediar. Portugal tem aprendido, muitas vezes da forma mais dura, a importância de antecipar riscos, mobilizar recursos e preparar as populações, como aconteceu na sequência dos incêndios de 2017, do apagão de 2025 e da tempestade Kristin, no início deste ano.

Na aproximação da tempestade Charles, o Governo assumiu uma postura preventiva, com a Proteção Civil, o IPMA e as autarquias mobilizados para informar e proteger os cidadãos. Os avisos chegaram atempadamente, as recomendações foram amplamente divulgadas e muitos portugueses optaram por ficar em casa, numa resposta coletiva que merece ser reconhecida.

Face às previsões, o encerramento de escolas e serviços não essenciais por decisão do Governo, bem como a recomendação de teletrabalho, foram opções adequadas ao risco anunciado. A esta resposta juntou-se a iniciativa de muitas empresas privadas, que optaram também por fechar os seus estabelecimentos.

Naturalmente, estas decisões têm custos e consequências para famílias, trabalhadores e empresas, mas foram tomadas para evitar danos potencialmente muito superiores. Ninguém gostaria de chegar ao day after a lamentar perdas que poderiam ter sido evitadas com medidas de precaução.

Os cenários mais graves não se confirmaram, mas seria errado avaliar a necessidade destas decisões apenas pelo que acabou por acontecer. As previsões meteorológicas assentam em modelos complexos, sujeitos à instabilidade da atmosfera, e quem tem de decidir fá-lo com a informação disponível em cada momento.

Também os meios de comunicação social desempenharam um papel importante. Houve jornais que abriram conteúdos habitualmente reservados a assinantes e televisões que recorreram a especialistas para explicar os fenómenos meteorológicos, esclarecer dúvidas e enquadrar a sua relação com as alterações climáticas. Esse trabalho contribuiu para que a população compreendesse melhor o que poderia estar em causa.

Ainda assim, olhando para as horas que antecederam a tempestade, enquanto ex-jornalista, espectador e consultor de comunicação, não deixei de refletir sobre o peso das palavras e o tom da cobertura.

A sucessão de diretos, os títulos de última hora e a atenção permanente às previsões fizeram-me questionar, em alguns momentos, se a intensidade do acompanhamento correspondia à relevância da informação que estava efetivamente a ser acrescentada.

Esta reflexão não abrange a cobertura das consequências do temporal, essencial para mostrar os estragos, dar voz a quem foi afetado, identificar necessidades e acompanhar a atuação das autoridades. Seria igualmente injusto julgar as escolhas editoriais da véspera apenas à luz de um desfecho que, felizmente, acabou por ser menos grave do que se receava.

Num contexto em que as notícias chegam a toda a hora, através de múltiplos meios e plataformas, a escolha das palavras e o tom utilizado ganham particular importância, sobretudo quando se comunicam cenários ainda incertos. Entre prevenir e alarmar existe uma linha ténue.

Até que ponto a intensidade da cobertura ajuda a mobilizar e a partir de que momento pode, involuntariamente, aumentar a ansiedade? É uma pergunta, para a qual não existem respostas fáceis.

A experiência mostra que é possível mobilizar um país de brandos costumes mantendo a serenidade, com alertas firmes, informação clara e conselhos práticos que levem as pessoas a proteger-se.

Encontrar esse equilíbrio nem sempre é fácil, sobretudo quando há tanto em jogo e tantas incertezas e quando estar no sítio certo, à hora certa, ser o mais rápido e mais audível pode fazer diferença no alcance das audiências.

Mas vale a pena pensar nesse equilíbrio, até porque a repetição de mensagens de urgência e de cenários excecionais pode, com o tempo, banalizar os avisos e levar os cidadãos a prestar-lhes menos atenção, mesmo quando o perigo é real. Não se trata de uma crítica, mas de uma reflexão necessária e saudável para todos os que informam e todos os que são informados. Uma reflexão sobre comunicação.