Carlos Guimarães Pinto escreveu recentemente um brilhante artigo sobre os “gourmets do crescimento económico”. Todos queremos crescimento, desde que não venha do turismo, das minas de lítio, dos centros de dados, da construção, dos estrangeiros, dos lucros ou de qualquer atividade que produza alguma externalidade visível. A contradição tem graça, mas levanta uma pergunta: se todos queremos crescer, por que persistimos em políticas que dificultam o crescimento? Culpar os governos é confortável, mas insuficiente. Numa democracia, os governantes respondem aos eleitores e aos grupos organizados. Talvez Portugal preserve o status quo porque demasiados portugueses querem conservar a sua parcela dele.

A economia política ajuda a explicar este bloqueio. Não é preciso presumir irracionalidade dos eleitores ou incompetência dos governantes: comportamentos individualmente racionais podem produzir resultados coletivamente desastrosos. Queremos melhores salários, maior produtividade…