O Preço Certo, Demasiado Tarde

Nuno Matos debruçou-se sobre o preço, a tarifa, o prémio. Está contra a lentidão das seguradoras a responder ao mercado apesar de ser uma decisão que junta atuarial, financeira, comercial e risco.

A sofisticação técnica foi e é uma das grandes ambições do pricing segurador. Mais dados. Mais segmentação. Mais variáveis. Modelos preditivos mais poderosos. Telemática, informação comportamental, dados externos e, mais recentemente, inteligência artificial. O paradoxo é que, enquanto sofisticámos extraordinariamente a forma como calculamos o risco, fomos muito menos ambiciosos na forma como governamos o preço.

É possível que esta seja hoje uma das contradições mais importantes da indústria seguradora. Temos modelos do século XXI a correr sobre processos concebidos para um mundo que já não existe. E talvez estejamos a discutir o problema errado. O problema não é o Excel. É tentador culpar as folhas de cálculo. Mas o Excel não é o problema. Durante décadas foi, e ainda é, uma das ferramentas mais eficientes alguma vez colocadas nas mãos de atuários, subscritores e equipas financeiras.

O problema surge quando uma ferramenta de análise se transforma, silenciosamente, numa infraestrutura operacional. Uma folha de cálculo é excelente para explorar uma hipótese. É muito menos convincente como sistema de controlo de uma decisão que determina milhões de euros de prémios. Quando diferentes versões das tarifas circulam entre pricing, underwriting, IT e rede comercial, a questão deixa rapidamente de ser tecnológica. Passa a ser uma questão de governance.

Qual é a tarifa válida?

Quem a aprovou?

Quando entrou em vigor?

Que pressupostos foram alterados?

Que carteira foi afetada?

É possível reconstruir exatamente a decisão seis meses depois?

Se estas perguntas não puderem ser respondidas rapidamente, o problema não está na qualidade do modelo atuarial. Está na arquitetura da decisão. Está no governance.

Existe uma tendência para medir sistemas antigos através do custo de manutenção. É uma medida incompleta. O custo mais perigoso da tecnologia legacy pode não estar no orçamento tecnológico. Pode estar escondido no tempo necessário para transformar informação em decisão. As empresas de seguros continuam a dedicar uma parte muito significativa dos seus recursos tecnológicos à manutenção de sistemas existentes, relacionado com problemas recorrentes de dívida técnica, qualidade de dados, redundância e integração.

Mas, existe uma leitura estratégica mais interessante. Cada hora utilizada a reconciliar ficheiros é uma hora em que não se está a analisar elasticidade. Cada dia necessário para reproduzir uma tarifa é um dia em que se adia uma decisão sobre rentabilidade. Cada passagem manual entre pricing e IT aumenta a distância entre a decisão económica e a sua execução. É aqui que a dívida tecnológica se transforma em dívida decisional. E esta última pode ser muito mais cara.

Historicamente, muitas tarifas eram construídas num ambiente relativamente estável. Os ciclos de revisão podiam durar meses porque o mercado também se movia mais lentamente. Essa premissa está a desaparecer. Inflação de sinistros como os custos de reparação, alterações climáticas, novas mobilidades, fraude, mudanças comportamentais, novas fontes de dados e concorrência digital fazem com que o risco se altere a uma velocidade muito superior à de muitos processos tarifários. Isto cria uma perigosa assimetria.

O risco tornou-se dinâmico. O pricing continua, demasiadas vezes, periódico.

Uma empresa de seguros pode possuir um excelente modelo e ainda assim praticar sistematicamente o preço errado, se não conseguir atualizar suficientemente depressa os seus pressupostos. Se uma empresa de seguros demora semanas a perceber o impacto de uma alteração e meses a colocá-la em produção, essa latência tem um custo económico. Durante esse intervalo, continua-se a subscrever riscos. Continua-se a emitir apólices. Continua a acumular-se exposição.

O preço pode estar tecnicamente correto quando é calculado e economicamente errado quando chega ao cliente.

Perguntemos então “Quão bom é o nosso modelo?” e, de seguida, “Quão rapidamente conseguimos transformar conhecimento sobre risco numa decisão de preço controlada, testada, explicável e executável?”. Essa mudança terá consequências profundas. Porque uma alteração tarifária é simultaneamente uma decisão atuarial, financeira, comercial e de risco.

No novo mundo do pricing, não ganha quem calcula melhor o risco. Ganha quem consegue estar certo antes de ser tarde demais.