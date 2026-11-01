O preço de ter tido razão

O sucesso ensina uma empresa a confiar nas suas escolhas. Nas empresas familiares, quando essas escolhas se confundem com a história da família, questioná-las pode tornar-se particularmente difícil.

Muitos dos comportamentos que hoje parecem limitar o crescimento das empresas familiares foram precisamente os que as tornaram bem-sucedidas durante décadas. O contexto mudou, e de que maneira: cadeias de abastecimento que se partem, uma geopolítica que redesenha mercados, uma inteligência artificial que altera a forma de produzir e de decidir…

Muitas empresas definem uma estratégia para responder. Mas, quando chega o momento de a executar, esta colide com as práticas do passado, e com frequência vencem os critérios antigos.

É o paradoxo do sucesso: quanto mais vezes uma empresa teve razão no passado, mais difícil se torna admitir que algumas das suas respostas deixaram de ser as mais adequadas. Para o ultrapassar, é preciso dar nome aos mecanismos que fazem a empresa regressar ao que conhece.

Quando acertar se transforma numa regra

Numa floresta densa, quem passa primeiro escolhe a direção que lhe parece melhor. Quem vem a seguir segue o rasto, porque já está aberto. Com os anos, a erva deixa de crescer, a terra endurece e o trilho torna-se caminho. As outras passagens desaparecem debaixo da vegetação, não por serem piores, mas porque ninguém voltou a percorrê-las.

A economia designa este mecanismo por dependência da trajetória: as decisões passadas influenciam as presentes não só pelos investimentos e compromissos que criaram, mas também pelos critérios que passaram a definir o que a organização considera racional, eficiente ou desejável.

Nas empresas familiares, quem abriu o caminho foram os fundadores. O negócio cresceu ao ritmo das suas vidas, as crises foram ultrapassadas em família e muitas relações nasceram de compromissos pessoais. Deste percurso nasce um padrão: a forma como a empresa e a família se habituaram a conduzir o negócio. Quem decide, com que critérios, a quem se reconhece autoridade, em quem se confia.

Aquilo que se procura preservar não se esgota, por isso, na rentabilidade. Inclui a reputação de um nome, a continuidade das relações, a responsabilidade perante quem ajudou a desenvolver a empresa e um património que se quer transmitir. A investigação chama-lhe riqueza socioemocional. Tem valor real: muitas decisões pouco atrativas numa análise exclusivamente financeira tornam-se compreensíveis quando se consideram os compromissos que lhes estão associados.

Esta ligação é uma das maiores forças destas empresas e explica a sua visão de longo prazo. Mas faz com que uma decisão empresarial seja vivida também como uma decisão sobre a família. Encerrar uma atividade pode parecer abandonar parte da história; mudar uma forma de decidir, um juízo sobre quem a fundou.

O padrão materializa-se em práticas concretas. Uma empresa fez da qualidade dos produtos a sua reputação. Durante anos, todas as decisões técnicas importantes passaram pela validação pessoal do fundador. Esse rigor conquistou clientes e tornou-se uma marca da casa. Hoje, a mesma centralização atrasa decisões e compromete prazos de entrega. Quando se propõe distribuir essa responsabilidade, a resposta é imediata: não se pode pôr a qualidade em risco.

A qualidade continua a ser essencial. O problema é a prática criada para a proteger, que deixou de ser um critério que a empresa pondera e passou a ser um pressuposto que já ninguém questiona. São as Práticas Normalizadas: formas de trabalhar e de decidir que, por terem resultado durante anos, deixaram de ser vistas como escolhas e passaram a ser entendidas como a única forma de atuar.

Proteger não é resistir

Na Física, a inércia é a tendência de um corpo para manter o seu estado de repouso ou de movimento até que uma força o altere. Nas organizações, as formas de funcionar também tendem a permanecer. Mas há algo mais: muitas práticas não persistem apenas por hábito – há quem tenha razões para as proteger e legitimidade para o fazer.

É a esta camada ativa de proteção e reprodução do padrão que chamo Inércia Protegida.

Consiste na defesa de práticas, relações e critérios de decisão associados ao que a organização considera valioso, mesmo quando já não respondem às exigências que enfrenta. Pode ser deliberada ou resultar de hábitos tão incorporados que continuam a atuar mesmo quando a intenção já mudou.

Não se confunde com resistência à mudança. Quem resiste quer impedir que algo aconteça. Quem protege quer impedir que algo se perca e, em muitos casos, tem boas razões: acredita que está a defender aquilo que permitiu chegar até ali.

Por isso raramente se apresenta como recusa frontal. Surge numa decisão sucessivamente adiada, numa exceção mantida por respeito a uma relação antiga, numa proposta ajustada até caber na forma habitual de trabalhar. Tudo parece cauteloso e responsável, e é precisamente isso que a torna tão eficaz.

Esta proteção tem protagonistas, a que chamo Guardiões do Padrão: fundadores, familiares, gestores ou colaboradores cuja influência vai além da posição formal que ocupam.

Nem todos os Guardiões protegem o mesmo, nem da mesma forma. Os da Continuidade não querem a mudança, por prudência ou por aversão ao que é novo. Os da Crença aceitam mudar, mas defendem por convicção aquilo que julgam explicar o sucesso da casa: protegem a forma, certos de que protegem o conteúdo. Os da Posição apoiam a mudança da empresa, desde que não toque no seu próprio lugar. E os do Hábito querem genuinamente a nova forma de funcionar, mas, sob pressão, regressam às práticas do passado, o território que conhecem.

É possível querer sinceramente a mudança e, ao mesmo tempo, reproduzir o padrão que a impede.

Preservar o valor, questionar a prática

Perante uma proposta de mudança, a pergunta mais útil não é como alterar uma prática. É perceber, com quem a defende, o que pretende proteger com ela. Muitas vezes, é algo que merece ser preservado. Antes de a mudar, é preciso compreender aquilo que passou a representar dentro da organização.

É precisamente este passo que as soluções habituais tendem a saltar. Conselhos de administração, administradores independentes, conselhos de família ou uma sucessão juridicamente bem resolvida podem ser necessários, mas sozinhos não chegam lá. Se as Práticas Normalizadas, a Inércia Protegida e os Guardiões do Padrão não forem identificados e postos em evidência, a empresa continua a proteger os mesmos critérios, agora com uma estrutura nova.

E isso tem um preço. A empresa pode investir em tecnologia, rever a estratégia e contratar bons gestores sem alterar a forma como realmente decide e afeta os seus recursos. O investimento rende menos do que prometia, a produtividade não acompanha o esforço e o crescimento fica aquém do possível. Num contexto que pede respostas rápidas, a incapacidade de mudar a tempo pode pôr em causa a própria continuidade da empresa.

Os próximos textos mostram como estes mecanismos se tornam invisíveis e como podem ser trabalhados na raiz. O ponto de partida é identificar o que cada prática deu à empresa no passado e que função ainda cumpre. Só então se pode atuar sobre o mecanismo de proteção que se formou à sua volta.

Quando mudar é necessário, o passado impõe respeito por aquilo que construiu e um desafio pelos mecanismos que enraizou.