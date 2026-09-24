O problema não é a IA, é o marketing sem critério

Uma ferramenta que acelera também amplifica. Quando existe clareza, amplifica clareza. Quando existe ruído, amplifica ruído. É por isso que a IA não substitui estratégia.

A inteligência artificial (IA) está a transformar o marketing a uma velocidade difícil de ignorar. Nunca foi tão fácil produzir conteúdo, testar mensagens, automatizar tarefas, gerar variantes, resumir informação ou transformar dados em ações. Tudo acontece mais depressa, com menos fricção e, à partida, com mais eficiência. O problema é que, sem direção, essa aceleração não melhora necessariamente o marketing. Muitas vezes, apenas torna mais visível a falta de critério, amplifica a dispersão e aumenta o volume do irrelevante.

A verdade é que a IA não veio resolver os problemas de base do marketing. Veio expô-los com mais clareza. E o principal não é tecnológico, é estratégico.

Hoje, há marcas e equipas altamente competentes do ponto de vista técnico, mas frágeis no essencial. Dominam ferramentas, plataformas, formatos e automatismos, mas hesitam quando chega o momento de definir prioridades, sustentar escolhas, assumir um posicionamento claro ou explicar o que realmente torna uma marca relevante no mercado. Apesar dessas equipas executarem com rapidez, não significa que o façam com direção e que produzem mais, ou com maior intenção.

Durante muito tempo, o marketing habituou-se a confundir atividade com eficácia. Produzir em volume, acelerar testes, automatizar processos, aumentar leads e marcar presença em múltiplos canais passou, muitas vezes, a ser entendido como sinal de desempenho. A IA entrou neste contexto como o acelerador perfeito. Tornou tudo mais acessível, mais rápido e mais escalável.

Mas uma ferramenta que acelera também amplifica. Quando existe clareza, amplifica clareza. Quando existe ruído, amplifica ruído. É por isso que a IA não substitui estratégia. Substitui apenas o marketing sem critério.

Se uma marca não sabe quem quer atingir, que espaço quer ocupar, que perceção quer construir ou que valor quer sustentar, a IA não resolve esse vazio. Pode ajudar a escrever melhor, a organizar informação, a acelerar processos e a aumentar a eficiência operacional, mas não define visão, não cria posicionamento e não toma decisões com contexto. Isso continua a depender de pensamento, de conhecimento de negócio e de capacidade de escolha.

No fundo, a questão não está apenas no que a IA consegue fazer. Está também no que muitas marcas deixam de fazer por acreditarem que a ferramenta compensa o que falta na base. E aquilo que falta, em muitos casos, não é tecnologia. É exigência estratégica.

Há empresas com acesso às melhores plataformas, aos dashboards mais sofisticados e aos fluxos de automação mais avançados, mas sem uma proposta de valor clara, sem consistência narrativa, sem coerência entre comunicação, produto e experiência, e sem um entendimento sólido do cliente. Nesses contextos, a IA não representa evolução, mas sim apenas uma forma mais rápida de operacionalizar a dispersão.

É precisamente aqui que o marketing vai jogar nos próximos anos. Não na diferença entre quem usa IA e quem não usa, porque essa fronteira tenderá a desaparecer. A verdadeira diferença estará entre as marcas que usam IA para ampliar uma estratégia clara e as que a usam para mascarar a ausência dela.

As primeiras ganharão eficiência com intenção. As segundas limitar-se-ão a aumentar o volume do irrelevante.

A maturidade de uma marca não se mede pela quantidade de tecnologia que usa, mas pela qualidade das decisões que toma com ela. E essa continua a ser uma responsabilidade profundamente humana.

Talvez a maior contribuição da IA para o marketing não esteja apenas na automação, na escala ou na rapidez. Talvez esteja na forma como nos obriga a voltar ao essencial, a perguntar melhor, a pensar antes de produzir, a clarificar a mensagem, a intenção e a consequência.

A IA veio mudar o marketing, mas não veio substituir aquilo que sempre distinguiu as marcas mais fortes, visão, critério, consistência e coragem para decidir.