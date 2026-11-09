O que aprendemos ao levar dez startups portuguesas a Silicon Valley?

Se queremos que mais empresas portuguesas cresçam globalmente, precisamos de continuar a construir pontes que lhes deem acesso a mercados, conhecimento, capital e relações.

Existe uma diferença significativa entre visitar Silicon Valley e fazer verdadeiramente parte do seu ecossistema. Foi com esta convicção que criámos o Portugal at SF Tech Week, um programa desenvolvido pela RedBridge Lisbon, em colaboração com a Unicorn Factory Lisboa, a Startup Portugal e a Transatlantic Highway Ventures, e com o apoio do Consulado Geral de Portugal em São Francisco, da AICEP São Francisco e da Cooley LLP. O programa levou dez startups portuguesas a São Francisco para as aproximar do mercado norte-americano, através do acesso a conhecimento, investidores e oportunidades de negócio. Selecionámos dez startups entre 45 candidaturas, de diferentes setores e fases de desenvolvimento, mas unidas pela ambição de crescer internacionalmente, e demos-lhes dois dias de preparação em Lisboa, sobre investimento, entrada no mercado americano, comunicação e enquadramento jurídico

Ao longo de três dias, durante a SF Tech Week, as empresas participaram em sessões com investidores e empreendedores experientes e em visitas a organizações como a J.P. Morgan e a Cursor, e contactaram com a comunidade portuguesa local. Um dos momentos centrais foi o RedBridge Demo & Connect, no SHACK15, que reuniu cerca de 120 participantes do ecossistema, entre investidores, empreendedores e profissionais da indústria. O objetivo nunca foi preencher três dias com atividades, mas criar as condições para que as conversas certas acontecessem. E foi precisamente dessas conversas que surgiram algumas das aprendizagens mais interessantes.

Na opinião de vários investidores e fundadores que ouvimos, não basta visitar o mercado algumas vezes por ano, participar em conferências ou contratar alguém para desenvolver vendas à distância. Pelo menos um dos fundadores deverá estar efetivamente presente durante os primeiros anos. Houve mesmo quem recomendasse passar cerca de 80% do tempo nos Estados Unidos durante os primeiros dois anos.

Uma das diferenças mais marcantes entre a cultura empresarial europeia e a de Silicon Valley está na forma como se olha para o risco e para o potencial de crescimento. Na Europa, tendemos a privilegiar a prudência, a sustentabilidade e a redução do risco. Em Silicon Valley, a conversa começa frequentemente pela dimensão da oportunidade: até onde pode chegar este negócio? Que mercado pode transformar? Quão depressa pode crescer? É uma generalização, naturalmente, mas a ambição de construir empresas de grande dimensão está profundamente enraizada naquele ecossistema. E vem acompanhada de uma enorme valorização da velocidade de execução. Mas pensar em grande não significa ignorar as dificuldades. Uma das características que mais valorizámos nas conversas com investidores e empreendedores foi a combinação entre ambição, resiliência e humildade para aprender. Acompanhámos esta evolução nos próprios participantes, que aperfeiçoaram apresentações, repensaram estratégias comerciais e ajustaram a forma de abordar o mercado americano.

Outra aprendizagem particularmente relevante foi a importância atribuída à presença física dos fundadores nos Estados Unidos. Na opinião de vários investidores e fundadores que ouvimos, não basta visitar o mercado algumas vezes por ano, participar em conferências ou contratar alguém para desenvolver vendas à distância. Pelo menos um dos fundadores deverá estar efetivamente presente durante os primeiros anos. Houve mesmo quem recomendasse passar cerca de 80% do tempo nos Estados Unidos durante os primeiros dois anos. É uma exigência significativa para empresas que já têm equipas e operações em Portugal, mas que reflete a importância de conhecer os clientes, compreender a cultura comercial, construir relações de confiança e aproveitar oportunidades que surgem muitas vezes de forma espontânea. A proximidade tem um valor particular em Silicon Valley. Isto não significa, contudo, que seja necessário transferir toda a empresa para os Estados Unidos. É possível manter em Portugal equipas de desenvolvimento tecnológico, produto e operações, construindo simultaneamente uma presença comercial forte no mercado americano, como demonstram empresas como a Amplemarket. A questão não deve ser escolher entre Portugal e os Estados Unidos, mas aproveitar as vantagens de cada mercado.

Conseguir uma reunião é, no entanto, apenas o primeiro passo. Um dos conselhos mais repetidos foi a importância de preparar cuidadosamente os encontros com investidores: conhecer o fundo, compreender a sua tese de investimento e perceber os setores e fases em que investe. Vários investidores referiram frustração através de histórias passadas de abordagens de fundadores cujos projetos não correspondem sequer à sua estratégia.

Alguns investidores veem hoje a Europa como um mercado com oportunidades cada vez mais interessantes. Para estes investidores, a transferência da propriedade intelectual ou da estrutura societária para os Estados Unidos já não é necessariamente uma condição para captar investimento americano, apesar de o acesso a capital, sobretudo em fases mais avançadas, continuar a ser um desafio.

Outra mensagem importante foi a necessidade de demonstrar procura real pelo produto no mercado americano. Ter clientes e vendas na Europa não garante que a mesma solução tenha procura nos Estados Unidos. Neste contexto, a escolha das pessoas responsáveis pela área comercial é particularmente importante uma contratação errada pode custar muito tempo, dinheiro e oportunidades. O mesmo pragmatismo se aplica às vendas a grandes empresas. É necessário perceber quem identifica o problema, quem influencia a compra, quem controla o orçamento e quem tem autoridade para tomar a decisão. Construir um excelente produto é essencial, mas saber vendê-lo é igualmente determinante.

Houve ainda uma perspetiva particularmente encorajadora sobre a evolução do ecossistema europeu. Alguns investidores veem hoje a Europa como um mercado com oportunidades cada vez mais interessantes. Para estes investidores, a transferência da propriedade intelectual ou da estrutura societária para os Estados Unidos já não é necessariamente uma condição para captar investimento americano, apesar de o acesso a capital, sobretudo em fases mais avançadas, continuar a ser um desafio.

O acesso a um ecossistema não se constrói apenas através de eventos, mas com relações de confiança, apresentações qualificadas e, sobretudo, continuidade. A VeriCasa, uma das startups participantes que já desenvolve a sua atividade em São Francisco, descreveu o Portugal at SF Tech Week como uma das semanas mais valiosas desde a sua mudança para a cidade. Destacou não só as apresentações e oportunidades de acompanhamento, mas também o sentido de comunidade e a qualidade das relações criadas. Naturalmente, ainda é cedo para medir o impacto concreto do programa e estamos a acompanhar os fundadores nos seus próximos passos. Porque a verdadeira medida do sucesso de uma iniciativa como esta está no que acontece depois.

Se queremos que mais empresas portuguesas cresçam globalmente, precisamos de continuar a construir pontes que lhes deem acesso a mercados, conhecimento, capital e relações. Pontes que funcionem também no sentido inverso, aproximando investidores, empreendedores e organizações internacionais das oportunidades existentes em Portugal. Foi essa a ambição com que criámos a RedBridge e que procurámos concretizar através do Portugal at SF Tech Week. Porque construir pontes não é apenas aproximar pessoas durante alguns dias. É criar relações que continuem a gerar oportunidades muito depois de todos regressarem a casa.