O que muda para quem atua na jurisdição administrativa e fiscal com a reforma em curso?

No seu conjunto, a reforma parece ir no bom sentido. São propostas diferentes vias alternativas aos tribunais, regras processuais ajustadas ao valor de cada causa e deveres acrescidos.

As cinco propostas de lei aprovadas na generalidade trazem mudanças com impacto direto no dia a dia de quem trabalha na jurisdição administrativa e fiscal. As alterações propostas parecem ir no bom sentido, mas o seu sucesso dependerá da forma como forem executadas.

Em setembro, a Assembleia da República aprovou, na generalidade, cinco propostas de lei do Governo para reformar a justiça administrativa e fiscal. O ponto de partida é bem conhecido de todos. Em 2025 estavam pendentes cerca de 152 mil processos nos tribunais administrativos e fiscais de primeira instância, com uma taxa de resolução de apenas 34%.

As propostas seguem agora para a especialidade, mas é já possível identificar os temas que, na prática, poderão ter maior impacto.

Processos até 15 mil euros com regras próprias

As ações administrativas de valor não superior a 15 mil euros passam a seguir uma tramitação simplificada com o objetivo de serem decididas em primeira instância no prazo máximo de 18 meses. Os prazos são reduzidos a metade, exceto os de recurso, e os articulados são entregues em formulários eletrónicos.

Cada parte pode indicar até cinco testemunhas (ou oito, mediante autorização do juiz).

A audiência decorre, em regra, à distância, com alegações orais de 20 minutos, e, nos casos mais simples, o juiz pode ditar a sentença para a ata.

Se as partes chegarem a acordo, têm a possibilidade de recuperar 25% da taxa de justiça.

A Câmara de Resolução de Litígios de Contratação Pública

É criada a Câmara de Resolução de Litígios de Contratação Pública, uma autoridade administrativa independente que vai resolver os litígios que surjam durante os procedimentos de contratação pública, para que os investimentos possam ser executados sem estarem à espera de uma decisão do tribunal.

O recurso à Câmara de Resolução de Litígios é obrigatório para contratos de valor superior a 10 milhões de euros, para contratos relativos a infraestruturas críticas e para projetos financiados por fundos europeus. É facultativo para empreitadas e concessões acima de 3 milhões de euros e para bens e serviços acima de 100 mil euros, nos procedimentos lançados pelo Estado e pelo setor empresarial do Estado.

Os processos a decorrer na Câmara de Resolução de Litígios têm prazos curtos. Em regra, os pedidos impugnatórios devem ser apresentados no prazo de 10 dias úteis e a Câmara tem também 10 dias úteis para proferir a sua decisão depois de concluída a produção de prova.

A impugnação do ato de adjudicação suspende automaticamente os seus efeitos.

As decisões da Câmara são suscetíveis de recurso de apelação para o Tribunal Central Administrativo da área do domicílio ou da sede do autor.

Novo procedimento administrativo indemnizatório e novas regras da arbitragem

Quem sofra um dano causado por um serviço do Estado pode passar a pedir a indemnização diretamente à Administração.

O pedido é feito ao órgão ou serviço que praticou a conduta lesiva no prazo de um ano a contar da ocorrência ou da cessação do facto lesivo e a decisão da Administração funciona como uma proposta de acordo. Se o lesado aceitar a proposta, o procedimento termina com a celebração de um acordo e o lesado deixa de poder propor uma ação com o mesmo objeto nos tribunais. Se o lesado recusar a proposta, mantém o direito de avançar com a ação indemnizatória.

Na arbitragem, os ministérios, os institutos públicos e os restantes serviços do Estado ficam vinculados a resolver os seus litígios administrativos em centros de arbitragem autorizados, se o particular assim o escolher.

Os centros de arbitragem passam a ser supervisionados por uma nova entidade, a Comissão de Supervisão da Arbitragem Administrativa.

Os árbitros têm de ter pelo menos 10 anos de experiência em direito administrativo e as decisões arbitrais, que devem ser proferidas, em regra, no prazo de seis meses, só produzem efeitos depois de publicadas.

Outras mudanças a ter no radar

As entidades públicas passam a ter o dever de reapreciar o ato impugnado logo que sejam citadas para a ação e de o anular se concluírem que é ilegal. Têm também de comunicar ao tribunal, em 10 dias, as decisões relevantes que tomem durante o processo, como a celebração do contrato ou a revogação do ato impugnado.

Na sequência do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 539/2024, clarifica-se que o Estado é representado, em regra, pelo Ministério Público, sem prejuízo da possibilidade de patrocínio por mandatário judicial, designadamente advogado ou licenciado em direito com funções de patrocínio jurídico, mediante decisão fundamentada do membro do Governo responsável pela direção do Centro Jurídico do Estado e do membro do Governo no qual se integra o órgão que dá causa ao processo

As intimações contra a AIMA passam a correr no tribunal da área de residência do autor, através de formulário obrigatório. Até aqui, estes processos concentravam-se, em grande parte, no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que ficou sobrecarregado.

Na arbitragem tributária, a impugnação das decisões arbitrais passa a ser apresentada no Tribunal Central Administrativo da área do domicílio ou sede do contribuinte. O prazo para impugnar mantém-se nos 15 dias e o pedido deve ser acompanhado de cópia digital do processo arbitral. Até aqui, na prática, estas impugnações acabavam quase todas no Tribunal Central Administrativo Sul, em Lisboa.

Um passo na direção certa

No seu conjunto, a reforma parece ir no bom sentido. São propostas diferentes vias alternativas aos tribunais, regras processuais ajustadas ao valor de cada causa e deveres acrescidos para a Administração enquanto parte nos processos contenciosos.

Reformar a justiça administrativa é também apostar no crescimento económico e no investimento privado. Um litígio relativo a um concurso pública, à emissão (ou demora de emissão) de uma licença ou a uma indemnização que demora anos a ser decidido traz custos, incerteza e, muitas vezes, investimentos privados que acabam por ser abandonados.

Uma jurisdição administrativa mais célere é, por isso, também um fator de atração de investimento.

O verdadeiro teste será, porém, o da aplicação prática. Importa acompanhar o número de litígios efetivamente resolvidos fora dos tribunais e a evolução das pendências nos próximos anos.

A discussão na especialidade é a oportunidade para limar as últimas arestas.