Durante anos discutimos se havia produtoras a mais, realizadores a mais e trabalho a menos. Enquanto discutíamos como dividir o bolo, o próprio bolo estava a mudar de mesa.

Há algum tempo que tenho uma sensação estranha quando converso com pessoas do nosso mercado. Agências, produtores, brokers, realizadores, técnicos. Muda o interlocutor, muda a conversa, mas há qualquer coisa que permanece no ar: um enorme ponto de interrogação.

Não é apenas a velha conversa de que “há pouco trabalho”. Essa conhecemos bem. A publicidade sempre viveu de ciclos, anos melhores, anos piores, clientes que desaparecem e budgets que encolhem misteriosamente entre a aprovação e a produção.

Desta vez parece-me diferente, porque talvez a pergunta já não seja quando o trabalho volta, mas para onde volta.

Alguns números ajudam a perceber a dimensão da questão. Em Portugal, o investimento das marcas em marketing de influência terá chegado aos 27 milhões de euros em 2025, um crescimento de 54% em apenas três anos, segundo o Estudo Anual de Influencer Marketing da Primetag, com o apoio da APAN. Ao mesmo tempo, o investimento em publicidade digital na Europa cresceu 10,5% no último ano, para 131 mil milhões de euros, e só a publicidade em social media cresceu 19,2%, segundo a IAB Europe.

Talvez, portanto, não haja menos dinheiro para comunicação. Talvez haja menos dinheiro a passar por nós.

Uma parte do investimento que antes percorria o caminho tradicional da publicidade encontrou nos creators e influencers uma estrada mais curta, rápida e muitas vezes mais barata. E enquanto tentamos perceber essa mudança, aparece outra ainda maior: a inteligência artificial.

Segundo um estudo da World Federation of Advertisers, 96% das grandes marcas inquiridas já utilizam inteligência artificial no marketing, contra 45% em 2023, e 74% dizem já utilizá-la em processos de ideação e produção. Portanto, não estamos propriamente a discutir o futuro. O futuro, inconvenientemente, já chegou.

E no meio disto estamos nós, as produtoras, com realizadores, produtores, directores de fotografia, equipas, pós-produção, escritórios, seguros, fornecedores e uma enorme máquina construída durante décadas para transformar ideias em imagens.

Durante anos discutimos se havia produtoras a mais, realizadores a mais e trabalho a menos. Talvez estivéssemos a olhar para o problema errado. Enquanto discutíamos como dividir o bolo, o próprio bolo estava a mudar de mesa.

Passámos anos a discutir se um filme devia custar 80 ou 60 mil euros, se precisávamos de três dias de rodagem ou se conseguíamos fazer em dois, se aquela grua era mesmo indispensável e onde ainda era possível cortar mais 10% no orçamento. Entretanto apareceu um miúdo com um telefone, gravou um vídeo na cozinha, publicou-o antes do almoço e teve três milhões de visualizações. Quando ainda tentávamos perceber exactamente o que fazer com isso, apareceu uma máquina capaz de fazer a cozinha, o miúdo e provavelmente o almoço.

Convenhamos: o mercado não está propriamente a colaborar com o nosso modelo de negócio.

Durante décadas habituámo-nos a acreditar que éramos nós que fazíamos as imagens. Deixámos de ter esse monopólio. Hoje o cliente produz, a agência produz, o influencer produz, o consumidor produz e agora até a máquina produz.

Por isso talvez a pergunta já não seja quem vai produzir os filmes, mas uma bastante mais incómoda: para que raio serve uma produtora quando toda a gente consegue produzir?

A resposta mais confortável seria dizer que servimos para fazer melhor. Temos experiência, craft, equipamento, talento e equipas especializadas. É verdade, mas talvez já não seja suficiente, porque nem tudo precisa de ser produzido da melhor maneira possível. Às vezes precisa de ser produzido depressa, barato, durar 24 horas ou simplesmente parecer aquilo que é: alguém com um telefone na mão.

Tentar responder a todas essas necessidades com a mesma máquina que construímos para fazer um filme publicitário é um pouco como aparecer de smoking numa corrida de 100 metros. Muito elegante, mas provavelmente não vamos ganhar.

Se produzir deixou de ser o nosso grande diferencial, talvez tenhamos de perceber qual passa a ser. Para mim, começa cada vez mais a estar na capacidade de pensar, escolher, dirigir e dar coerência, saber quando uma ideia merece cinquenta pessoas num set e quando basta uma pessoa com um telefone, quando a inteligência artificial resolve um problema e quando cria outro, quando precisamos de uma Sony, quando precisamos de uma ARRI e, principalmente, quando precisamos apenas de uma boa ideia.

Talvez o futuro nem sequer seja escolher entre produção tradicional, creators ou inteligência artificial. Será provavelmente saber usar tudo isso, muitas vezes dentro da mesma campanha.

Isso obriga-nos a abandonar uma ideia confortável: a de que uma produtora é uma empresa que organiza rodagens. Talvez uma produtora passe a ser simplesmente uma empresa capaz de transformar ideias em imagens e histórias, independentemente das ferramentas usadas para chegar lá.

Não significa deitar fora aquilo que aprendemos. Uma grande ideia continua a ser difícil. Um realizador que sabe contar uma história continua a fazer diferença. Um produtor que transforma o impossível em possível sem destruir o orçamento também. E uma boa equipa continua, muitas vezes, a resolver em cinco minutos aquilo que nenhum prompt resolveu em cinquenta tentativas.

Curiosamente, quanto mais fácil se torna produzir imagens, mais importante talvez se torne saber quais imagens vale a pena produzir.

Mas para isso precisamos de deixar de acreditar que o mercado tem obrigação de continuar a precisar de nós exactamente da maneira como sempre precisou. Não tem.

Os influencers não vão desaparecer para nos devolver os budgets, a inteligência artificial não vai voltar para dentro da caixa porque preferíamos trabalhar como em 2019 e os clientes não vão continuar a financiar estruturas apenas porque elas existem há muitos anos.

Talvez, então, a questão não seja salvar a produtora tradicional, mas deixar de ser tradicional. Continuar a fazer grandes filmes quando fizer sentido, pequenos quando forem suficientes, trabalhar com creators quando forem a melhor solução, usar inteligência artificial quando acrescentar alguma coisa e continuar a pôr cinquenta pessoas num set quando nenhuma dessas alternativas conseguir fazer aquilo que uma boa equipa consegue fazer.

Não sei exactamente como será uma produtora daqui a cinco anos. Pelo que tenho ouvido nas conversas com muita gente do mercado, desconfio que ninguém sabe.

Talvez a produtora do futuro continue a chamar-se produtora.

Só não tenho a certeza de que continue a parecer-se com uma.