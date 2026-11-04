O que têm em comum Rui Borges e José Luís Carneiro

Escrevo no dia seguinte a ser conhecida a saída de Rui Borges do leme leonino. Foi previsível? Foi. Foi justa? Talvez. Fora de tempo? Certamente. Mas o tema de hoje não é esse. Sempre simpatizei com o antigo treinador do Sporting. Não sei se pelo portismo que nos parece unir, se pelo trabalho empenhado que lhe vi no Vitória, mas indubitavelmente pela competência calada de que lhe conhecemos os resultados: uma dobradinha, depois de ter assumido uma equipa emocionalmente de rastos, e uns quartos da Champions. Para os padrões do Sporting, é assinalável, quase histórico, e perdoem-me os sportinguistas pela picardia amigável.

Apesar disto, muito do que fomos ouvindo sobre Rui Borges no comentário desportivo era achincalhante. Notava-se um desprezo daqueles que achavam inconcebível que alguém que viesse de Mirandela e falasse como tal…