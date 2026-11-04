O que têm em comum Rui Borges e José Luís Carneiropremium
A elite bem-pensante do PS nunca perdoaria ao povo que, ao lado de grandes luminárias como Guterres, Sócrates e Costa, se atrevesse a colocar Carneiro.
Escrevo no dia seguinte a ser conhecida a saída de Rui Borges do leme leonino. Foi previsível? Foi. Foi justa? Talvez. Fora de tempo? Certamente. Mas o tema de hoje não é esse. Sempre simpatizei com o antigo treinador do Sporting. Não sei se pelo portismo que nos parece unir, se pelo trabalho empenhado que lhe vi no Vitória, mas indubitavelmente pela competência calada de que lhe conhecemos os resultados: uma dobradinha, depois de ter assumido uma equipa emocionalmente de rastos, e uns quartos da Champions. Para os padrões do Sporting, é assinalável, quase histórico, e perdoem-me os sportinguistas pela picardia amigável.
Apesar disto, muito do que fomos ouvindo sobre Rui Borges no comentário desportivo era achincalhante. Notava-se um desprezo daqueles que achavam inconcebível que alguém que viesse de Mirandela e falasse como tal…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários
O que têm em comum Rui Borges e José Luís Carneiro
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários