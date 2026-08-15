O que um eclipse nos ensina sobre o futuro da energia solar em Portugal

Um eclipse é o cenário mais simpático possível para testar uma rede elétrica, porque sabemos ao minuto exato quando vai acontecer. Mesmo assim, a resposta continua a ser a de sempre.

No passado dia 12 de agosto, ao final da tarde, o sol desapareceu durante minutos sobre grande parte de Portugal continental. Não é um exagero: entre as 18h30 e as 20h30, um eclipse solar cobriu entre 92% e 100% do disco solar visto de Portugal, com maior intensidade no norte do país. Para quem estava na rua, foi um espetáculo raro. Para quem gere a rede elétrica nacional, foi um teste em tempo real.

A REN, a empresa que gere a rede de transporte de eletricidade em Portugal, tinha feito as contas e previa que, durante essa janela, a produção de energia solar caísse 45%, o equivalente a cerca de 450 megawatts, praticamente 7% de tudo o que o país consumia naquele momento. A queda também não seria gradual, podendo atingir 35 megawatts por minuto, tanto a descer como, minutos depois, a subir outra vez, quando o Sol reaparecesse. Este fenómeno repetiu-se, a diferentes intensidades, um pouco por toda a Europa, onde se calculava que desapareceriam, no total, cerca de 9,7 mil megawatts de energia solar da rede elétrica europeia durante o eclipse, mais de metade só em Espanha.

Nada disto é inédito. Em março do ano passado, um eclipse parcial já tinha feito cair mais de 20% da produção solar em Portugal, obrigando a REN a recorrer a barragens e a centrais térmicas para equilibrar a rede. A diferença foi que, desta vez, o solar pesava muito mais no sistema, porque em julho, se tornara, pela primeira vez, a principal fonte de energia renovável do país, responsável por 19% da eletricidade produzida em Portugal.

E é aqui que vale a pena parar. Um eclipse é o cenário mais simpático possível para testar uma rede elétrica, porque sabemos ao minuto exato quando vai acontecer, quanto tempo dura e como vai evoluir. Mesmo assim, a resposta continua a ser a de sempre – mobilizar barragens e centrais a gás ou a carvão para tapar o buraco. A vida real costuma ser menos simpática. O apagão que, em abril do ano passado, deixou Portugal, Espanha e partes de França e da Alemanha sem eletricidade durante horas, na sequência de uma falha na rede de muito alta tensão, mostrou o que acontece quando um sistema cada vez mais dependente de fontes variáveis não tem uma reserva própria para absorver um choque inesperado.

O futuro do setor passa por combinar solar, eólica e baterias no mesmo ponto de ligação à rede. As duas tecnologias renováveis complementam-se naturalmente, enquanto as baterias armazenam excedentes e devolvem energia quando a produção diminui ou a procura aumenta. O resultado é um sistema mais eficiente e resiliente. Faz sentido, por isso, maximizar o número de tecnologias em cada ponto de injeção, aproveitando infraestruturas e ligações já existentes. Com a capacidade da rede limitada e o seu reforço a exigir investimentos significativos, acrescentar uma segunda tecnologia e armazenamento a centrais já ligadas é mais rápido e mais económico do que construir novos projetos de raiz.

É neste contexto que ganham relevância os dois concursos de armazenamento previstos para setembro. O primeiro destina-se à instalação de 750 megawatts de armazenamento autónomo; o segundo atribui capacidade de injeção apenas a projetos com armazenamento colocalizado. Ambos contribuem para a meta nacional de 4,5 gigawatts de baterias até 2040.

A isto soma-se a oportunidade criada pelo Decreto-Lei n.º 130/2026, que permite agregar várias unidades de pequena produção (UPP) do mesmo titular e no mesmo ponto de ligação num único centro eletroprodutor. Essa agregação facilita a instalação de baterias e de tecnologia complementar em ligações já existentes, abrindo mais uma via para o crescimento de projetos híbridos de pequena escala.

O eclipse de 12 de agosto durou pouco mais de um minuto de obscurecimento total nalgumas zonas do país. Foi pouco tempo, mas suficiente para nos mostrar aquilo de que a rede elétrica portuguesa vai precisar cada vez mais: mais eólica, mais baterias, mais hibridização no mesmo ponto de rede e a complementaridade que daí resulta, porque é ela que garante a estabilidade do sistema. A pergunta que fica é se vamos continuar a resolver o problema com soluções não sustentáveis, ou se vamos finalmente dar à hibridização de renováveis, e ao armazenamento, o lugar central que eles merecem na transição energética portuguesa.