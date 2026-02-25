O risco invisível: a perda de autonomia tecnológica enfraquece a Europa, países e organizações

A dependência tecnológica é mais do que um risco operacional, é um risco estratégico. Limita a capacidade de decisão, compromete a agilidade, fragiliza a posição competitiva.

A erosão da autonomia tecnológica é hoje um dos riscos mais subestimados e, paradoxalmente, um dos mais perigosos para países, instituições e empresas. Durante anos, a digitalização foi encarada como sinónimo de eficiência, inovação e competitividade, no entanto, à medida que o mundo entra numa nova era de conflitos híbridos, torna‑se evidente que cada camada tecnológica dependente de terceiros representa uma vulnerabilidade estrutural, silenciosa e cumulativa. É um risco invisível porque atua antes de ser notado; enfraquece sem ruído; instala‑se no centro das operações nacionais e corporativas sem exigir permissão.

A nova realidade de ameaça mostra como múltiplos vetores (drones, ciberataques, guerra eletrónica, desinformação) operam de forma coordenada, para testarem a resiliência de sociedades inteiras. Um simples incidente num aeroporto, um ataque informático que paralisa uma infraestrutura crítica ou uma campanha de manipulação em larga escala podem parecer eventos diferentes. Porém, fazem frequentemente parte de estratégias mais amplas, sustentadas por tecnologia avançada e pela exploração metódica de fragilidades digitais. Quando os sistemas que protegem um país ou uma empresa dependem de código, algoritmos, plataformas e infraestruturas externas, a capacidade de resposta torna‑se fragmentada e, muitas vezes, insuficiente.

Empresas que dependem de tecnologias externas para gerir dados sensíveis, automatizar processos, operar sistemas críticos ou proteger ativos digitais, expõem‑se ao mesmo tipo de riscos que os Estados enfrentam nas suas infraestruturas soberanas. A fronteira entre segurança nacional e segurança empresarial desapareceu, não por opção, mas porque as ameaças a dissolveram.

A primeira perda resultante desta dependência é a perda de soberania cognitiva, ou seja, a capacidade de interpretar o ambiente de forma autónoma e rápida. Em cenários onde a informação é o principal recurso estratégico, depender de algoritmos que não se controlam, significa depender de interpretações externas que podem estar desalinhadas com os interesses nacionais ou empresariais. A antecipação de riscos, a deteção de padrões ocultos, o reconhecimento de ameaças emergentes e a capacidade de atuar preventivamente ficam comprometidos. E quando se perde a capacidade de ver antes do adversário, perde‑se também a capacidade de proteger.

A segunda perda é a autonomia operacional. A velocidade a que hoje se movem as ameaças exige sistemas capazes de atuar quase instantaneamente: coordenar sensores, interpretar dados, organizar equipas no terreno, ajustar respostas e neutralizar ataques. Quando a infraestrutura tecnológica nuclear depende de soluções externas, torna‑se impossível garantir que os mecanismos de atuação respondem com a rapidez, a precisão e a resiliência necessárias. Este é um dos riscos mais críticos para empresas que operam infraestruturas críticas, como energia, água, transportes ou telecomunicações, mas também para administração pública responsável pela segurança e continuidade do Estado, bem como pela defesa da democracia tal como a conhecemos. Basear a defesa em soluções externas torna-se uma vulnerabilidade crítica, difícil de corrigir a curto prazo.

A terceira perda, frequentemente ignorada, é a ciberresiliência. A nova ameaça híbrida opera simultaneamente no ciberespaço e no espaço físico, atacando não apenas dados, mas o próprio meio que os transporta. Redes inibidas, sensores bloqueados, sinais manipulados, tudo isto pode ocorrer com operações coordenadas e silenciosas. Quando os sistemas de defesa digital, as comunicações críticas ou os ambientes distribuídos dependem de tecnologia externa, torna‑se impossível garantir que resistem, recuperam e se adaptam sob ataque. Sem controlo sobre o código, sobre a infraestrutura e sobre a arquitetura que suporta as comunicações, não há resiliência, mas apenas esperança.

A fronteira entre segurança nacional e segurança empresarial desapareceu, não por opção, mas porque as ameaças a dissolveram.

A dependência tecnológica é, portanto, mais do que um risco operacional, é um risco estratégico. Limita a capacidade de decisão, compromete a agilidade, fragiliza a posição competitiva e coloca em causa a continuidade de sociedades inteiras em momentos de crise. É um risco invisível, porque se instala antes de ser percebido; é um risco profundo, porque condiciona a liberdade de agir; e é um risco sistémico, porque, num mundo hiperconectado, a falha de um elemento pode desencadear efeitos em cadeia com impacto nacional.

A solução não passa por isolar países ou empresas do mundo, mas por construir competências próprias, reforçar a soberania tecnológica e assegurar que os sistemas críticos, da segurança à economia, são controlados por quem tem a responsabilidade de os proteger. Autonomia tecnológica é, no fundo, autonomia estratégica e, num mundo em que o poder é exercido cada vez mais pela informação e pela tecnologia, perder essa autonomia significa perder capacidade de decisão, de proteção e de futuro.

O risco invisível está identificado. Falta agora a decisão de enfrentá‑lo antes que a invisibilidade se transforme em irreversibilidade.