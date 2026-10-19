O Rossio na Betesga da habitação

As manifestações dos últimos dias pela habitação em Lisboa e no Porto -- e que também são infiltradas por uma agenda radical anti-capitalista -- exprimem a revolta de quem trabalha e continua sem conseguir pagar uma casa, numa crise que exige respostas urgentes do Governo, além das que foram já tomadas em matéria fiscal e de licenciamento. Mas as propostas para travar as rendas, impedir os despejos sem alternativa e afastar os investidores agravam o risco de arrendar e desincentivam a oferta, deixando os manifestantes na contradição de exigirem mais casas enquanto defendem medidas que tornam mais difícil o aumento de imóveis disponíveis.

A assembleia do Rossio aprovou seis propostas que vão do recuo na legislação do arrendamento, que está agora em discussão no Parlamento, à suspensão dos despejos de quem não tenha alternativa habitacional,…