O seu dinheiro prefere enjoar no mar a morrer na praia

Confundimos a volatilidade dos mercados com perigo. Mas o risco a sério não está nas ondas da bolsa. Está em manter o capital parado a perder valor, fugindo sempre do desconforto no curto prazo.

Se há uma mentira elegante que o setor financeiro aprendeu a vender com um sorriso, é esta: o dinheiro está seguro porque não mexe. Fica quieto na conta, não assusta, não dá sobressaltos, não aparece a vermelho na aplicação do banco. E, no entanto, essa calma toda pode ser apenas a forma mais educada de o seu património ir emagrecendo em silêncio.

É precisamente aqui que o VI Inquérito CMVM/Universidades merece aplauso pela fotografia que faz da relação dos portugueses com o dinheiro, mas também alguma crítica pela régua com que mede o risco.

Realizado online entre 2 de outubro e 20 de novembro de 2025 junto de estudantes, antigos alunos e colaboradores de 15 instituições de ensino superior, o inquérito agrupa os produtos financeiros em seis níveis de risco. Começa nos depósitos, tidos como os “menos arriscados”, passa pela dívida pública, por fundos e ETF diversificados, por obrigações de empresas e crowdfunding, por ações e termina nos produtos complexos e nos criptoativos.

A grelha parece arrumada, lógica e até reconfortante. O problema é que confunde risco com volatilidade, como se um ativo que oscila muito fosse automaticamente mais perigoso e um ativo que quase não mexe fosse automaticamente mais seguro. Não é. Esta distinção não é um preciosismo técnico para economistas com demasiado tempo livre. É uma diferença central para qualquer pessoa que queira proteger poupanças, construir património ou simplesmente não chegar à reforma a descobrir que foi prudente em excesso e, por isso mesmo, financeiramente imprudente.

Quando a CMVM apresenta uma escada de risco sem dar ao tempo o papel principal, acaba por reforçar uma ideia que a indústria financeira explora há décadas, a de que seguro é aquilo que não abana. Não é.

Volatilidade é o que se vê e risco é o que se sofre. Volatilidade é uma ação cair ou subir 12% num mês, um ETF oscilar com o mercado ou uma carteira meter medo num mau trimestre. Risco, no sentido que interessa ao investidor, é outra coisa. É a possibilidade de perder capital de forma permanente ou de falhar um objetivo concreto porque o dinheiro não cresceu o suficiente no tempo disponível.

A matemática financeira desmonta depressa qualquer ilusão de segurança. Quanto maior for o prazo, maior é a capacidade de absorver oscilações momentâneas e recuperar de quedas a meio do caminho. Já os ativos que parecem mansos podem revelar-se traiçoeiros a longo prazo, deixando a inflação corroer o retorno real sem que ninguém dê pelo aviso. É aqui que a definição habitual do setor começa a meter água.

Um depósito ou um Certificado de Aforro podem ser bons instrumentos para aplicar poupanças de curto prazo ou para garantir despesas previstas nos meses seguintes. Mas essas mesmas aplicações, usadas como estacionamento de longo prazo para dinheiro que só será necessário daqui a 15 ou 20 anos, podem transformar-se numa armadilha perfeita. Não assustam ninguém no imediato, mas vão perdendo para a inflação e roubando poder de compra sem fazer barulho.

O risco está lá, só não tem efeitos especiais. É a armadilha silenciosa que engana milhões de aforradores todos os dias, a de ver o saldo da poupança crescer e confundir isso com estar a enriquecer.

Quando os juros pagos ficam abaixo da inflação, o dinheiro perde poder de compra real, mesmo que o número no extrato seja cada vez maior. O banco mostra-lhe mais euros, a conta do supermercado mostra-lhe que esses euros compram cada vez menos pão, menos gasolina, menos tudo. Na prática, isto significa que um depósito ou os Certificados de Aforro podem ter risco reduzido no curto prazo, mas tornam-se inadequados para quem precisa de preservar riqueza real ao longo de décadas.

As pessoas não avaliam o risco de forma racional e simétrica. Avaliam-no através das lentes distorcidas do medo de ver o saldo descer, mesmo que essa descida seja temporária e sem qualquer consequência real na sua vida financeira.

Uma carteira diversificada de ações ou de fundos de ações é claramente mais volátil no curto prazo, por causa da oscilação dos mercados, mas pode ser mais apropriada para objetivos de longo prazo, precisamente porque tem maior capacidade de crescimento e de absorção da inflação ao longo dos anos. O tempo não é um detalhe, mas o juiz do risco.

Quando o regulador do mercado de capitais apresenta uma escada de risco sem dar ao tempo o papel principal, acaba por reforçar uma ideia que a indústria financeira explora há décadas, a de que seguro é aquilo que não abana. Não é. Seguro é aquilo que cumpre a função para a qual aquele dinheiro existe. O dinheiro da renda de setembro tem de estar quieto. O dinheiro da reforma de 2055 não pode ser tratado como se fosse a renda de setembro.

Os próprios resultados do inquérito ajudam a perceber porque é que tanta gente cai nesta confusão. A CMVM conclui que 42,3% dos inquiridos revelam alguma aversão ao risco financeiro, mas 58,9% revelam aversão à perda. Não é um detalhe estatístico. É um elemento decisivo, porque mostra que o medo de perder é maior do que a preocupação abstrata com o risco.

É a assinatura de um fenómeno estudado há décadas pela economia comportamental, identificado por Daniel Kahneman e Amos Tversky como loss aversion, que aponta para a ideia de que a dor de perder 100 euros é psicologicamente mais intensa do que o prazer de ganhar os mesmos 100 euros.

A armadilha que está ao virar da esquina

As pessoas não avaliam o risco de forma racional e simétrica. Avaliam-no através das lentes distorcidas do medo de ver o saldo descer, mesmo que essa descida seja temporária e sem qualquer consequência real na sua vida financeira.

Um investidor pode perceber, em teoria, que uma carteira demasiado conservadora lhe rouba futuro. Na prática, prefere evitar a dor emocional de ver o saldo cair este mês. Mas se cabeça faz contas, o estômago manda no rato. E quando o estômago manda demasiado, o investidor foge da volatilidade de curto prazo para abraçar um risco maior, só que mais discreto: o risco de empobrecer devagar.

Os dados do inquérito da CMVM encaixam nesta lógica quase com crueldade. Os depósitos à ordem são detidos por 87,7% dos inquiridos e 63,4% dos que pouparam no último ano colocaram pelo menos parte da poupança numa conta à ordem.

Os investidores intuem bem o que é o risco verdadeiro, mas, no momento de decidir, deixam-se dominar pela aversão à perda de curto prazo.

Mesmo entre pessoas com escolaridade elevada, a escolha dominante continua a ser a paz de espírito imediata. Não interessa se o dinheiro rende pouco. Não interessa se o retorno real pode ser negativo. O que interessa é que a aplicação do banco não assuste.

E, no entanto, a mesma amostra revela conhecimento suficiente para perceber parte do problema. O risco de perda total ou parcial do capital e o risco de falência do emitente são os mais valorizados pelos inquiridos, enquanto o risco de mercado e o risco de liquidez ficam para trás.

Os investidores intuem bem o que é o risco verdadeiro, mas, no momento de decidir, deixam-se dominar pela aversão à perda de curto prazo e acabam a escolher produtos que reduzem desconforto emocional, não necessariamente risco económico. É por isso que a pergunta certa nunca é “isto tem risco?”. A pergunta certa é “risco para quando?”.

Se vai precisar do dinheiro dentro de 12 meses, a prioridade deve ser liquidez e estabilidade. Se só vai precisar dele daqui a oito anos, já pode admitir alguma oscilação. Se esse dinheiro é para a reforma e faltam décadas, tratá-lo como se tivesse de estar impecável todas as semanas é um erro de estratégia. A relação entre risco e horizonte temporal é decisiva na construção de qualquer carteira.

O grande erro do setor financeiro não é dizer que as ações oscilam mais do que os depósitos. Isso é verdade. O erro está em insinuar que essa oscilação esgota a definição de risco.

Esqueça os jargões financeiros e as folhas de cálculo labirínticas. Uma carteira bem pensada resume-se a dar uma data de validade a cada euro que poupa. Há euros que servem para pagar a oficina do carro na próxima semana, e esses precisam de estabilidade absoluta. Há fatias do património destinadas à entrada de uma casa daqui a cinco anos, que já toleram uma gestão mais apurada. E há o capital da reforma, que tem décadas pela frente e cujo maior inimigo é precisamente a imobilidade.

O relógio é o único ditador que importa nesta equação, porque é o tempo que dita o risco. Construir esta defesa exige apenas quatro regras simples.

Pense em retorno real, não em retorno nominal. O valor que interessa não é o número que aparece no extrato, mas o que sobra depois de descontada a inflação. Ter mais euros não significa necessariamente ter mais riqueza.

O valor que interessa não é o número que aparece no extrato, mas o que sobra depois de descontada a inflação. Ter mais euros não significa necessariamente ter mais riqueza. Não confunda inércia com prudência. Manter demasiado dinheiro improdutivo durante demasiado tempo, apenas por conforto psicológico, tem um custo real. Deixar o património paralisado pelo medo de uma crise temporária é aceitar que a inflação faça o trabalho sujo durante anos.

Manter demasiado dinheiro improdutivo durante demasiado tempo, apenas por conforto psicológico, tem um custo real. Deixar o património paralisado pelo medo de uma crise temporária é aceitar que a inflação faça o trabalho sujo durante anos. Diversifique. Reduzir a dependência de uma única empresa, de um único setor ou de uma só classe de ativos continua a ser uma das poucas formas sensatas de gerir incerteza. Diversificar não elimina o risco, mas impede que um erro isolado destrua toda a carteira.

Reduzir a dependência de uma única empresa, de um único setor ou de uma só classe de ativos continua a ser uma das poucas formas sensatas de gerir incerteza. Diversificar não elimina o risco, mas impede que um erro isolado destrua toda a carteira. Deixe o calendário mandar mais do que as manchetes. O nível de volatilidade aceitável deve ser definido pelos anos que faltam até precisar do dinheiro, não pelo medo provocado pela notícia do dia. Uma queda pode ser ruído para quem tem 20 anos pela frente e uma emergência para quem precisa do capital no próximo verão.

O grande erro do setor financeiro não é dizer que as ações oscilam mais do que os depósitos. Isso é verdade. O erro está em insinuar que essa oscilação esgota a definição de risco. Não esgota. Um ativo pode ser muito volátil e pouco perigoso para um objetivo a 30 anos. Outro pode parecer muito estável e ser bastante perigoso para esse mesmo objetivo, se condenar o dinheiro a perder valor real durante décadas.

Ver o património cair dói, mesmo quando a queda não passa de uma fotografia temporária. Mas o mercado não cobra apenas a quem perde dinheiro. Cobra também a quem decide não correr risco algum, e essa fatura costuma chegar tarde demais para ser ignorada.

O saldo bancário dá uma sensação de controlo. Não dá futuro. Não confunda a ausência de sobressaltos com uma estratégia, nem a imobilidade com segurança. Quem deixa o medo decidir a carteira acaba quase sempre por descobrir que evitou uma perda visível para aceitar outra, mais lenta, mais certa e muito mais difícil de recuperar.