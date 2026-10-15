O sigilo profissional na era do ransomware

Os ataques de ransomware deixaram de ser um problema das grandes empresas. Os escritórios de advogados são alvos particularmente apetecíveis: guardam informação confidencial.

Imagine uma advogada com escritório próprio no centro de Lisboa. Chamemos-lhe Helena. Numa segunda-feira de manhã, liga o computador para preparar uma audiência e não consegue abrir um único ficheiro. No ambiente de trabalho há apenas uma mensagem: os seus documentos foram cifrados e copiados. Se não pagar, em cinco dias tudo será publicado na internet. Ali estão vinte anos de profissão. Divórcios, heranças, processos de insolvência, defesas criminais. As confidências de pessoas que lhe contaram aquilo que não contaram a mais ninguém. Durante séculos, o segredo profissional do advogado foi protegido por portas fechadas, arquivos com chave e a discrição de quem os guardava. Hoje, o segredo de centenas de clientes cabe num servidor, numa caixa de correio electrónico ou numa pasta sincronizada na nuvem. E pode sair do escritório numa madrugada de domingo, sem que ninguém abra uma única porta. Os ataques de ransomware deixaram de ser um problema das grandes empresas. Os escritórios de advogados são alvos particularmente apetecíveis: guardam informação valiosa, confidencial e, muitas vezes, comprometedora, e nem sempre têm a protecção técnica de uma grande organização. Naquela segunda-feira, a Helena não se pergunta apenas como vai recuperar os ficheiros. Pergunta se violou o segredo profissional que jurou guardar.

Do bloqueio à extorsão

O ransomware começou por ser um ataque de bloqueio. Os atacantes cifravam os ficheiros e exigiam um resgate para os devolver. Quem tinha cópias de segurança recuperava a actividade e o prejuízo ficava, em regra, pelo tempo perdido. Hoje o modelo é outro. Antes de cifrar os sistemas, os atacantes copiam a informação e ameaçam publicá-la se o resgate não for pago. É a chamada dupla extorsão. Para um escritório de advogados, isto muda tudo. O problema da Helena já não é recuperar os documentos, porque até tem uma cópia de segurança de há duas semanas. O problema é que outra pessoa tem agora as peças processuais, a correspondência com os clientes, as estratégias de defesa e os dados de saúde, financeiros e familiares de quem confiou nela.

O que diz o Estatuto

O n.º 1 do artigo 92.º do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei n.º 145/2015, de 9 de Setembro, obriga o advogado a guardar segredo profissional sobre todos os factos cujo conhecimento lhe advenha do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços. E o n.º 3 do mesmo artigo estende expressamente esse dever aos documentos e outras coisas que se relacionem, directa ou indirectamente, com os factos sujeitos a sigilo. À primeira vista, a Helena não revelou nada. Não quis divulgar, não consentiu, foi ela própria lesada. No plano penal, essa leitura tem fundamento: o crime de violação de segredo, previsto no artigo 195.º do Código Penal, exige a revelação dolosa, e quem é vítima de um ataque não revela, é despojado. Mas o segredo profissional não é apenas um dever de não falar. É também um dever de guardar. E guardar, em 2026, significa proteger a informação nos sistemas onde ela efectivamente está. O advogado que deixa um arquivo em papel aberto numa sala de espera não está isento de responsabilidade porque foi um terceiro a lê-lo. O mesmo raciocínio vale para o servidor sem actualizações, para a palavra-passe partilhada por toda a equipa ou para a cópia de segurança que nunca foi testada. E é aqui que a história da Helena se complica. O ataque entrou por uma mensagem de correio electrónico que parecia vir de um tribunal, aberto por uma estagiária numa sexta-feira à tarde. A conta não tinha autenticação multifactor. A palavra-passe era a mesma há três anos.

O RGPD fecha o círculo

Se o Estatuto deixa alguma margem, o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados não deixa nenhuma. O escritório é responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos seus clientes e de terceiros, e o artigo 32.º obriga-o a aplicar medidas técnicas e organizativas adequadas ao risco, como a cifragem, a capacidade de restabelecer o acesso aos dados após um incidente e a avaliação regular da eficácia dessas medidas. Quando o ataque acontece, os artigos 33.º e 34.º impõem a notificação da violação à Comissão Nacional de Protecção de Dados sem demora injustificada e, sempre que possível, até 72 horas após o conhecimento do incidente, e, sempre que o risco para os titulares seja elevado, a comunicação aos próprios titulares. Num escritório de advogados, onde circulam dados de saúde, informação financeira e dados relativos a processos penais, esse risco elevado é quase sempre a regra. Na segunda-feira à tarde, a Helena descobre que o relógio já começou a contar. Tem de notificar a CNPD e tem de escrever a dezenas de clientes. E tem de o fazer sem, nessas mesmas comunicações, revelar mais do que o necessário. Cada carta é preparada com o cuidado de uma peça processual: rigorosa, completa e sem exposição desnecessária. É, provavelmente, o texto mais difícil que alguma vez escreveu.

Três responsabilidades em simultâneo

Um único ataque pode abrir três frentes. A responsabilidade disciplinar, perante a Ordem, se se concluir que o advogado não adoptou as cautelas que o dever de guardar o segredo lhe impunha. A responsabilidade contraordenacional, perante a CNPD, pela falta de medidas de segurança adequadas ou pela omissão da notificação. E a responsabilidade civil, perante o cliente, que pode pedir a indemnização dos danos materiais ou imateriais sofridos, nos termos do artigo 82.º do RGPD e das regras gerais da responsabilidade contratual. Em todas elas, a pergunta decisiva será a mesma: o que fez o escritório, antes do ataque, para o prevenir? A diligência exigível não será a de um banco ou de uma operadora de telecomunicações. Mas o novo Regime Jurídico da Cibersegurança, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 125/2025, que transpôs a Directiva NIS2, e a prática das autoridades vão tornando cada vez mais claro o que se considera razoável. A ignorância técnica deixou de ser uma defesa credível.

O que os escritórios devem fazer

Quase tudo o que teria salvado a Helena era simples, barato e conhecido. A autenticação forte. Todas as contas de correio electrónico, plataformas de gestão processual e acessos remotos devem exigir autenticação multifactor. Uma grande parte dos ataques começa com uma palavra-passe roubada. As cópias de segurança desligadas. As cópias devem existir fora da rede do escritório e ser testadas com regularidade. Uma cópia que nunca foi restaurada é uma esperança, não uma garantia. A cifragem e a minimização. Os dados devem estar cifrados e o escritório deve conservar apenas o que precisa, durante o tempo necessário. Os processos encerrados há dez anos não devem estar no mesmo servidor que os processos activos.

O plano de resposta. O escritório deve saber, antes do incidente, quem decide, quem contacta a CNPD, quem fala com os clientes e que prazos se aplicam. Numa segunda-feira de manhã, com uma mensagem de resgate no ecrã, não é altura de descobrir quem tem a palavra-passe do servidor. A formação da equipa. Advogados, estagiários e funcionários devem saber reconhecer uma tentativa de phishing e conhecer as regras internas sobre o uso de ferramentas digitais, incluindo as ferramentas de inteligência artificial, onde tantos documentos de clientes são hoje colocados sem qualquer controlo.

A pergunta

A Helena é uma personagem. Mas a segunda-feira dela pode acontecer amanhã, com outro nome, em qualquer escritório do país. O segredo profissional sobreviveu a todas as transformações da advocacia porque nunca dependeu da tecnologia. Dependeu sempre da diligência de quem o guarda. O que mudou foi o sítio onde essa diligência se exerce: já não é apenas a gaveta fechada, é também o servidor actualizado, a cópia testada e a equipa preparada. Cada escritório tem hoje uma escolha simples: tratar a cibersegurança como parte do dever deontológico, ou descobrir, depois de um ataque, que era. E no seu escritório, se na próxima segunda-feira encontrasse aquela mensagem no ecrã, conseguiria demonstrar que fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger os seus clientes?