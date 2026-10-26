O silêncio que deixou de falar

A reforma estrutural da Lei do Asilo trouxe consigo uma alteração que passou praticamente despercebida, mas que está longe de ser inócua.

A reforma estrutural da Lei do Asilo trouxe consigo uma alteração que passou praticamente despercebida, mas que está longe de ser inócua. Revogou a norma da Lei de Estrangeiros que consagrava o deferimento tácito dos pedidos de renovação de autorização de residência.

Sob a aparência de um ajustamento técnico, a medida altera de forma significativa a posição jurídica de dezenas de milhares de estrangeiros que residem legalmente em Portugal. E, só se compreende por inteiro, quando lida à luz das mais recentes alterações à Lei de Estrangeiros.

Um prazo sem sanção

A lei continua a exigir que o pedido de renovação seja decidido no prazo de 60 dias. Até agora, esse prazo tinha uma garantia: se a Administração não decidisse a tempo, por causa que não fosse imputável ao requerente, o pedido considerava-se deferido e o título deveria ser emitido. O risco da inércia administrativa recaía, como deve recair, sobre quem tem o dever de decidir.

Com a revogação, esse risco passa para o administrado. O prazo mantém-se no texto da lei, mas perde a sua força, porque o seu incumprimento já não produz qualquer efeito para o requerente.

Ora, num contexto de atrasos estruturais e de reconhecida falta de meios da AIMA, o deferimento tácito era uma válvula de segurança. Assegurava a continuidade do estatuto do residente e dos direitos que dele dependem. É precisamente essa válvula que agora se fecha.

A opção não é inédita. Nos pedidos de concessão de autorização de residência, o prazo de 90 dias nunca foi acompanhado de deferimento tácito e passa agora a admitir uma prorrogação de 30 dias em casos de especial complexidade.

O que muda é que este regime se estende às renovações, ou seja, a quem já está integrado na ordem jurídica portuguesa e cuja situação, em regra, apenas se pretende manter.

A precariedade do recibo

Enquanto aguarda, o residente fica com o recibo do pedido, que produz os mesmos efeitos do título de residência por períodos de 60 dias, renováveis. A proteção é, porém, mais aparente do que real. O recibo vale apenas em território nacional e é, na prática, por vezes recusado noutros Estados-Membros. Quem dele depende vê a sua liberdade de circulação comprimida e a sua vida profissional e familiar suspensa, sem que exista qualquer limite temporal para a decisão.

Poder-se-á objetar que o requerente conserva a ação de condenação à prática do ato devido. É verdade. Mas trata-se de um meio não urgente, cuja duração é incompatível com a natureza da necessidade em causa. Remeter para os tribunais administrativos a resolução de atrasos que a própria Administração origina não é uma garantia: é transferir o problema de uma instituição sobrecarregada para outra.

Uma tendência, não um episódio

Esta revogação não surge isolada. Há cerca de um ano, foi aditada à Lei de Estrangeiros uma norma sobre tutela jurisdicional que remete os litígios relativos a decisões ou omissões da AIMA para a ação administrativa e reduz a intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias a um meio excecional. A intimação passou a só ser admitida quando a omissão comprometa, “de modo comprovadamente grave e direto”, o exercício em tempo útil desses direitos. Além disso, o juiz deve ponderar o volume de procedimentos pendentes, as “pressões anormais de pedidos” e os meios disponíveis da AIMA.

O resultado é paradoxal: as deficiências da Administração passaram a justificar a limitação da tutela de quem delas é vítima. Lidas em conjunto, as duas alterações fecham o círculo. Primeiro, restringiu-se o acesso ao meio urgente de reação contra a inércia; agora, elimina-se a consequência legal da inércia da Administração nos pedidos de renovação. O residente estrangeiro fica sem remédio administrativo e com um remédio judicial enfraquecido.

O que está em causa

A Constituição garante a todos o acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional efetiva e equipara, em regra, os estrangeiros aos cidadãos portugueses no gozo de direitos. Uma garantia que cede perante a falta de meios do Estado deixa, na prática, de ser uma garantia.

A crítica não incide apenas sobre a forma, embora seja de lamentar que uma alteração com este alcance tenha sido introduzida no âmbito de uma reforma da Lei do Asilo, longe do escrutínio público que merecia. Incide sobretudo sobre o sentido do caminho que vem sendo percorrido: uma erosão gradual, mas persistente, das garantias dadas pelas instituições, à boleia de preconceitos programáticos.

Um Estado de Direito democrático não pode fazer recair sobre os particulares o custo das suas próprias insuficiências.