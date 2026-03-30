O valor da segurança na experiência do colaborador

Hoje, espera-se que as organizações criem condições concretas para apoiar os colaboradores nos momentos mais exigentes, contribuindo para uma experiência de trabalho mais equilibrada.

A experiência do colaborador tem vindo a afirmar-se como um indicador relevante da maturidade das organizações. Num mercado de trabalho marcado por maior mobilidade profissional e por novas prioridades geracionais, cresce a expectativa de que as empresas criem condições que reforcem a estabilidade e o bem-estar das suas pessoas.

Neste contexto, benefícios que promovem segurança – como seguros de saúde, vida ou acidentes pessoais, bem como soluções de poupança de longo prazo – assumem uma relevância crescente.

Durante muito tempo, estes instrumentos de proteção foram vistos como benefícios complementares. Hoje, sabemos que essa visão é limitada. A segurança influencia de forma concreta a forma como as pessoas vivem e sentem o seu dia a dia numa organização, e sentir é uma palavra-chave quando falamos de experiência do colaborador.

Sentir que, perante um problema de saúde ou um imprevisto familiar, existe uma rede de apoio estruturada. Sentir que a empresa não se limita a reconhecer resultados, mas também se preocupa com o bem-estar, a proteção e a segurança financeira das suas pessoas.

Segurança que gera confiança

Num contexto económico e social marcado pela incerteza, a previsibilidade ganhou valor. Ao reduzir a incerteza e mitigar riscos, benefícios que reforçam a segurança oferecem tranquilidade aos colaboradores. Essa tranquilidade traduz-se num maior sentimento de confiança e estabilidade, fatores essenciais para uma experiência de trabalho mais positiva.

Também a forma como estes benefícios são estruturados merece reflexão. Soluções rígidas tendem a perder relevância num contexto em que as trajetórias de vida são cada vez mais diversas. Benefícios flexíveis, adaptados às diferentes fases da vida, tornam-se por isso mais relevantes para os colaboradores.

Bem-estar como compromisso estratégico

Falar de bem-estar deixou de ser apenas uma tendência para se afirmar como uma responsabilidade estratégica. Hoje, espera-se que as organizações criem condições concretas para apoiar os colaboradores nos momentos mais exigentes, contribuindo para uma experiência de trabalho mais equilibrada.

Dados recentes ajudam a ilustrar a dimensão deste desafio. O STADA Health Report 2025 mostra que mais de metade dos portugueses dizem sentir-se esgotados ou em risco de burnout (61%) e mais de um terço (36%) reportam problemas de saúde mental.

Perante este contexto, torna-se ainda mais relevante que as empresas criem mecanismos que reforcem a segurança e o apoio aos colaboradores. Benefícios como seguros e soluções de poupança de longo prazo, como os PPR, fazem parte dessa infraestrutura invisível, mas essencial, contribuindo para um maior sentimento de tranquilidade e estabilidade no trabalho.

Encarar estes benefícios apenas como um custo é ignorar o seu impacto mais amplo. A retenção de talento, a redução do absentismo e o fortalecimento da reputação empregadora estão cada vez mais ligados à forma como as empresas demonstram cuidado e responsabilidade para com as suas pessoas.

Num mercado competitivo, onde a diferenciação é cada vez mais desafiante, as organizações que assumem esse compromisso de forma consistente ganham uma vantagem clara. No final, a experiência do colaborador mede-se menos pelo discurso e mais pelas decisões.