Numa empresa familiar, algumas decisões nunca chegam a ser recusadas, simplesmente não chegam a ser discutidas. Outras só são possíveis porque a família pesa valores que os números não mostram.

O novo diretor de compras tinha feito o trabalho de casa: encontrara um fornecedor com melhores condições e capacidade técnica comprovada. Apresentou os números e o que a empresa poderia poupar.

A administração ouviu-o até ao fim e lembrou que o fornecedor de sempre continuara a entregar no pior ano da empresa, quando outros exigiam pagamento antecipado. A relação tinha décadas e representava uma confiança que não se pode pôr em risco. Ninguém contestou os números apresentados, mas a proposta regressou à gaveta.

O diretor de compras sabia quanto custava não mudar, mas não sabia medir o valor daquela confiança. Para a administração era o contrário: o valor da confiança era evidente; o custo de a preservar é que não entrava nas contas.

A casa construída à volta de uma árvore

No canto XXIII da Odisseia, Ulisses regressa a Ítaca ao fim de vinte anos, irreconhecível para Penélope que, para o pôr à prova, manda retirar a cama do quarto. Ulisses indigna-se com a mudança, pois tinha construído aquele quarto em torno de uma oliveira, transformando o tronco num dos pés do leito. Ao revelar esse segredo, prova quem é. No coração da casa, enraizada na terra, a oliveira dava solidez ao que fora construído à sua volta e identidade a quem ali pertencia.

Muitas empresas familiares foram construídas em torno de algo igualmente robusto e difícil de separar: uma história, um nome, relações e compromissos que lhes dão identidade. É a força da casa, e é também aquilo que mais custa mover.

A palavra economia vem do grego oikonomia, a administração do oikos, a casa. Na empresa familiar, o termo volta ao seu sentido original: a casa e o negócio confundem-se. Quando a empresa leva o nome da família, as decisões de negócio raramente ficam na sala de reuniões.

Por isso, as relações de que vive qualquer empresa ganham aqui uma dimensão pessoal. O fornecedor é também um amigo antigo e os filhos dos colaboradores e patrões andaram na escola juntos. Mudar de fornecedor pode parecer uma traição e substituir um colaborador histórico uma ingratidão.

Mas há um inegável valor económico nesta proximidade: um fornecedor atende o telefone ao domingo porque conhece bem a família; um cliente dá uma segunda oportunidade depois de uma falha porque se lembra de quem o ajudou no início.

A confiança que uma família constrói é um ativo que nenhum concorrente consegue imitar, e a família vê-o como um património. No entanto, não aparece no balanço, embora pese nas decisões. A investigação chama riqueza socioemocional ao valor não financeiro que a família atribui ao negócio e que deseja preservar para lá da sua geração: a identidade, a reputação do nome e o controlo.

Cada uma destas dimensões tem duas faces. A identidade leva a ler como ameaça qualquer mudança que pareça negar a história da casa, mas cria uma pertença e uma cultura que se aprendem pelo exemplo de quem lhe dá o nome. A reputação faz de cada erro uma mancha no nome, e não uma decisão a corrigir, mas impõe uma exigência que nenhum regulamento substitui. O controlo pode limitar a autonomia dos gestores, mas protege a empresa de pressões de curto prazo a que outras não conseguem escapar. Quando a proteção se sobrepõe à renovação, é em nome desta riqueza que atua a Inércia Protegida, de que falei no primeiro texto.

É nas crises que a face protetora do controlo mais se revela. Numa quebra prolongada de encomendas, uma família mantém a equipa que levou anos a formar e prescinde de dividendos. Age como quem recebeu um património para entregar em melhor estado. O compromisso não elimina o risco, mas revela aquilo que a família está disposta a suportar.

A coincidência entre propriedade e gestão pode favorecer esta visão de longo prazo e reduzir alguns conflitos de interesses entre acionistas e gestores, conhecidos como custos de agência. Mas essa proximidade não elimina outros custos. A mesma lealdade que ajuda a preservar competências numa crise pode, noutras circunstâncias, levar a manter alguém numa função quando a empresa já exige capacidades diferentes. O custo existe e mesmo que nenhuma conta o registe, os custos de agência entram por outra porta, com outro nome.

Quando a confiança escolhe as pessoas

A tendência para tratar de forma diferente pessoas e recursos consoante a sua ligação à família está amplamente estudada e tem até um nome: viés de bifurcação. Na prática, o fenómeno pode ser mais amplo, abrangendo também os colaboradores antigos que, ao longo dos anos, aprenderam a atuar de acordo com o padrão da casa e foram reconhecidos e valorizados por isso. Repetidas ao longo do tempo, estas escolhas acabam por moldar as próprias equipas. Gera-se Conformidade Sedimentada: a formação gradual de equipas que partilham os mesmos critérios de pensar e decidir, induzida pela necessidade de lealdade e de controlo. Ninguém a impõe; acumula-se, escolha a escolha.

Tem virtudes: coesão, confiança, rapidez. Mas há um cuidado a ter, pois reduz a diversidade de pensamento e a capacidade de questionar os pressupostos da casa. Com o tempo, a organização aprende não só como decidir, mas também o que é melhor não propor. Um gestor antecipa uma reação e desiste de preparar uma alternativa. Outro apresenta só a opção que julga aceitável.

Desenha-se assim o que chamo Perímetro do Aceitável: O conjunto de alternativas que a organização admite discutir sem pôr em causa aquilo que a família procura preservar. O que fica fora dele não chega a ser recusado, porque nem chega à mesa, e a família pode nem saber o que deixou de ver. O perímetro também protege. Quem conhece os limites da casa não precisa de ser vigiado: as decisões nascem já alinhadas com o que a casa valoriza. Dá coordenação e velocidade a tudo o que a empresa já sabe fazer, mas pode dificultar o que é novo.

Com o crescimento esta limitação ganha importância. Acentuam-se três distâncias entre quem decide e a realidade: geográfica, pela expansão dos mercados; de competências, pela diversidade e complexidade das decisões; e de adaptação, pela velocidade a que o contexto muda. O risco é continuar a decidir depressa dentro do perímetro conhecido, sem reconhecer a necessidade de o reavaliar.

A preservação do controlo familiar também merece atenção nas escolhas de crescimento. Uma família pode prestar garantias pessoais e assumir mais dívida para desenvolver uma tecnologia, quando um parceiro poderia trazer capital, competências e acesso a mercados, embora implicasse partilhar decisões. Preferir a independência pode ser racional, desde que o seu valor não impeça de comparar os benefícios, os riscos e os custos dos dois caminhos.

O preço invisível das escolhas

Há, assim, duas formas de valor que não aparecem nas contas. Uma está na identidade, no nome e no controlo que a família construiu, e na confiança que deles nasce, vantagens difíceis de reproduzir. A outra está nas oportunidades que não chegam a ser consideradas e cujo valor nunca será conhecido: um custo de oportunidade que, ao contrário de uma despesa ou de um investimento falhado, não deixa rasto.

A Conformidade Sedimentada e o Perímetro do Aceitável explicam como a força da casa se pode tornar o seu limite: o que dá coesão e rapidez à organização pode também estreitar o alcance das suas escolhas. Não é necessário que alguém proíba uma mudança. Basta que a organização tenha aprendido a não a propor, ou a deixá-la na gaveta sem chegar a discuti-la.

O desafio não está em abdicar da identidade, do nome ou do controlo, mas em garantir que preservá-los continua a ser uma escolha, e não uma fronteira. E uma escolha só o é quando se conhece o seu preço.

Quando uma família dá o nome ao negócio, há decisões cujo valor, e cujo custo, não cabem no balanço.