A sustentabilidade também passa por prolongar a utilização daquilo que temos, cuidar, reparar sempre que possível e evitar substituições desnecessárias.

Todos os anos, a Black Friday traz consigo a mesma dinâmica: descontos, oportunidades e a vontade de fazer bons negócios. E não há nada de errado nisso. Todos gostamos de sentir que fizemos uma boa compra. Mas há uma pergunta que, no meio de tantas percentagens e promoções, nem sempre fazemos: estamos realmente a poupar ou apenas a pagar menos naquele momento?

Segundo um estudo da NetSonda para a Worten, divulgado em outubro, os consumidores inquiridos previam gastar, em média, 369 euros nesta Black Friday, sendo os eletrodomésticos uma das categorias mais procuradas, mencionada por 32% dos participantes. Mais do que os valores em si, estes dados lembram-nos que muitas das decisões tomadas nesta altura do ano dizem respeito a produtos que vão acompanhar o nosso dia a dia durante muito tempo. E talvez seja precisamente por isso que vale a pena olhar para além do desconto.

Vivemos numa sociedade em que a novidade tem um enorme poder de atração. Somos constantemente incentivados a descobrir o próximo lançamento, a acompanhar as últimas tendências e, muitas vezes, a substituir aquilo que ainda funciona. Mas será que precisamos sempre de algo novo para ter algo melhor?

Acredito que está na altura de olharmos para o consumo de outra forma. Não se trata de comprar menos por princípio, nem de abdicar da inovação ou das coisas de que gostamos. Trata-se de fazer escolhas mais conscientes, de perceber o que realmente valorizamos e de reconhecer que, muitas vezes, a melhor compra é aquela que não precisamos de repetir tão cedo.

No caso dos eletrodomésticos, esta reflexão faz ainda mais sentido. Falamos de equipamentos que fazem parte da nossa rotina e dos quais esperamos muito mais do que um bom desempenho nos primeiros meses. Queremos que sejam eficientes, fiáveis, intuitivos e que continuem a responder às nossas necessidades ao longo dos anos. É aqui que a durabilidade ganha uma importância que vai muito além da qualidade. Porque um produto concebido para durar não representa apenas um investimento mais ponderado. Representa também uma forma diferente de encarar a sustentabilidade.

Quando falamos de sustentabilidade, pensamos frequentemente em eficiência energética, redução de consumos ou utilização responsável de recursos. E bem. Mas acredito que há uma dimensão igualmente importante que merece mais atenção: o tempo de vida dos produtos. De que serve procurarmos soluções cada vez mais eficientes se continuarmos a alimentar uma lógica de substituição constante? A sustentabilidade também passa por prolongar a utilização daquilo que temos, cuidar, reparar sempre que possível e evitar substituições desnecessárias.

Mas esta reflexão não deve ficar apenas do lado de quem compra. Também as marcas têm a responsabilidade de demonstrar que o valor de um produto vai muito além do preço que pagamos por ele. Num mercado onde os descontos ganham tanto protagonismo, acredito que a verdadeira diferenciação está na capacidade de oferecer qualidade, confiança e desempenho que se mantêm ao longo dos anos. Porque uma boa experiência de compra é importante, mas aquilo que acontece depois é o que realmente faz a diferença.

Há também uma ideia de luxo que considero particularmente interessante revisitar. Durante muito tempo, associámos o luxo à exclusividade, à novidade ou à capacidade de ter mais. Mas talvez o verdadeiro luxo esteja, cada vez mais, em ter melhor. Em escolher algo que nos transmite confiança, que simplifica o nosso dia a dia e que continua a acrescentar valor muito depois do entusiasmo inicial da compra.

Naturalmente, a qualidade tem um preço. E nem sempre a opção mais acessível no momento é aquela que representa o melhor investimento a longo prazo. Quando avaliamos uma compra, faz sentido olhar para além do valor na etiqueta e considerar fatores como a eficiência, a fiabilidade, a possibilidade de reparação e a durabilidade.

Isto não significa que um produto mais duradouro seja automaticamente a escolha mais sustentável em todas as circunstâncias. Significa, sim, que a longevidade deve fazer parte dessa avaliação, juntamente com o consumo de recursos e o impacto ambiental ao longo do ciclo de vida do produto.

Talvez esteja na altura de recuperarmos uma ideia que, curiosamente, não tem nada de nova: as coisas boas são feitas para durar. Uma ideia simples, mas cada vez mais relevante num mundo em que tudo parece acontecer e mudar a uma velocidade crescente.

A Black Friday continuará a ser uma oportunidade para aproveitar boas condições de compra. Mas gosto de pensar que também pode ser um momento para refletirmos sobre o verdadeiro significado de uma boa escolha.

Porque, no final, o melhor desconto pode não ser aquele que conseguimos hoje, mas a compra que não precisamos de voltar a fazer amanhã.