O verdadeiro papel dos especuladores nos mercados financeiros

Poucas figuras nos mercados financeiros despertam tanta desconfiança como os especuladores. Apesar dessa reputação, eles desempenham um papel essencial no seu funcionamento.

Ao longo da história dos mercados financeiros, poucas figuras foram tão mal compreendidas como os especuladores. Sempre que surge uma crise, uma subida abrupta dos preços ou um episódio de volatilidade extrema, a necessidade de encontrar culpados reaparece quase de imediato e, invariavelmente, os especuladores surgem no topo da lista.

Esta perceção está profundamente enraizada. Os especuladores são frequentemente retratados como agentes que exploram a instabilidade, amplificam movimentos de mercado e lucram com o desconforto alheio. Talvez por isso, esta visão tornou-se, em muitos momentos da história, politicamente conveniente.

Afinal, em períodos de tensão, é sempre mais fácil atribuir responsabilidades a um grupo identificável do que aceitar que os mercados são sistemas complexos, movidos por incentivos, expectativas e emoções. O problema é que esta explicação deixa de fora uma parte importante da realidade.

Uma das funções mais importantes dos especuladores é fornecer liquidez ao mercado, ou seja, facilitar a compra e venda de ativos sem provocar oscilações significativas nos preços.

Os mercados financeiros modernos dificilmente funcionariam sem especulação. Para perceber porquê, basta olhar para como se realizam as transações. Para existir uma transação, é necessário que haja alguém disposto a comprar e alguém disposto a vender. Essa disponibilidade não resulta apenas da necessidade de investir ou desinvestir.

Existem também participantes dispostos a assumir riscos porque têm expectativas diferentes sobre a evolução futura dos preços. É precisamente essa diferença de expectativas que abre espaço à especulação.

Uma das funções mais importantes dos especuladores é fornecer liquidez ao mercado, ou seja, facilitar a compra e venda de ativos sem provocar oscilações significativas nos preços. Quanto maior for essa liquidez, mais fácil se torna ajustar posições e responder a mudanças inesperadas.

Quem acompanha os mercados sabe que os problemas começam quando a liquidez desaparece. Nos momentos de maior tensão, aquilo que parece abundante em períodos calmos pode evaporar-se rapidamente, tornando os mercados menos profundos e mais vulneráveis a movimentos bruscos.

A presença de especuladores não impede que isso aconteça, mas pode contribuir para atenuar esses desequilíbrios. Afinal, especular também significa estar disponível para comprar quando muitos querem vender ou para vender quando muitos querem comprar.

Milton Friedman já defendia, nos anos 50, que a especulação podia contribuir para a estabilização dos mercados. Num ensaio publicado na coletânea “Essays in positive economics”, Friedman argumentava que a especulação, para ter sucesso, teria de ser, de modo geral, estabilizadora. Quem compra ativos subavaliados e vende ativos sobrevalorizados está, na prática, a contribuir para aproximar os preços do seu valor fundamental.

A questão não passa, por isso, em eliminar a especulação. O desafio está em criar condições que permitam aproveitar esses benefícios, sem ignorar os excessos que ciclicamente acabam por surgir.

Naturalmente, nem todos os especuladores atuam desta forma, nem a especulação produz sempre efeitos estabilizadores. Os mercados são feitos de pessoas e, independentemente das decisões serem tomadas por investidores individuais, bancos ou fundos de investimento, todos estão sujeitas à influência de incentivos, emoções, medo e confiança.

A história está, aliás, cheia de exemplos de bolhas especulativas que cresceram dentro de instituições respeitadas, sustentadas por narrativas que, naquele momento, pareciam consensuais e praticamente incontestáveis. Os maiores riscos tendem a surgir precisamente quando quase todas as pessoas acreditam na mesma história sem a questionar.

George Soros procurou explicar esse fenómeno através da sua teoria da reflexividade, segundo a qual os mercados não se limitam a refletir a realidade económica. Em muitos casos, acabam também por influenciá-la.

As expectativas dos investidores podem alterar os próprios fundamentos que procuram antecipar, criando ciclos de reforço entre percepção e realidade. Quando o preço de um ativo sobe, essa subida pode gerar confiança adicional, atraindo mais investidores e alimentando novas valorizações. Durante algum tempo, tudo parece fazer sentido e o movimento parece racional e até justificado pelos factos. Até deixar de o ser.

É nestes movimentos que os mercados revelam a sua dimensão mais humana. Os preços não dependem apenas de resultados, avaliações e modelos quantitativos, mas também de expectativas, emoções e da convicção coletiva de que a tendência atual continuará indefinidamente.

Portanto, a especulação pode contribuir para alimentar desequilíbrios, mas seria um erro concluir que desempenha apenas esse papel. Da mesma forma que existem investidores dispostos a acompanhar uma tendência, também há quem procure identificar os excessos que o mercado prefere ignorar.

Foi isso que aconteceu antes da crise financeira de 2008, quando alguns investidores decidiram investir contra o mercado imobiliário norte-americano numa altura em que quase ninguém acreditava que uma queda significativa dos preços pudesse sequer acontecer. Michael Lewis retratou esse episódio em “The Big Short”, mostrando como é difícil manter uma posição quando a maioria dos investidores pensa o contrário.

Estes investidores não impediram a crise, mas identificaram desequilíbrios que muitos outros preferiram ignorar. Sem participantes dispostos a desafiar consensos, essas distorções poderiam persistir durante muito mais tempo e atingir proporções ainda maiores.

A questão não passa, por isso, em eliminar a especulação. Além de ser praticamente impossível, isso retiraria aos mercados uma parte importante da liquidez e da capacidade de ajustamento de que necessitam. O desafio está em criar condições que permitam aproveitar esses benefícios, sem ignorar os excessos que ciclicamente acabam por surgir.

Os mercados financeiros sempre viveram desta tensão entre prudência e ambição, racionalidade e comportamento coletivo e é nesse espaço inevitavelmente imperfeito que os especuladores encontram o seu lugar. Não são heróis, nem os culpados de todos os males, mas participantes que desempenham uma função que os mercados dificilmente podem dispensar.