OE2027: O que está bem, o que falta e a coragem de reformarpremium
O Governo tem de escolher entre administrar prudentemente uma convergência económica insuficiente ou assumir os riscos políticos necessários para a acelerar.
Há uma diferença importante entre apresentar um orçamento responsável e apresentar um orçamento transformador. O primeiro assegura a sustentabilidade das finanças públicas; o segundo procura também alterar as condições estruturais de crescimento da economia. Idealmente, as duas ambições deveriam caminhar juntas. As contas certas são indispensáveis, mas não constituem, por si só, uma estratégia de desenvolvimento económico.
O Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) contém opções que merecem reconhecimento, particularmente na disciplina financeira, no desagravamento fiscal e no investimento público. Mas a distância entre a ambição reformista anunciada pelo…
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