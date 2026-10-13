Há uma diferença importante entre apresentar um orçamento responsável e apresentar um orçamento transformador. O primeiro assegura a sustentabilidade das finanças públicas; o segundo procura também alterar as condições estruturais de crescimento da economia. Idealmente, as duas ambições deveriam caminhar juntas. As contas certas são indispensáveis, mas não constituem, por si só, uma estratégia de desenvolvimento económico.

O Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) contém opções que merecem reconhecimento, particularmente na disciplina financeira, no desagravamento fiscal e no investimento público. Mas a distância entre a ambição reformista anunciada pelo…