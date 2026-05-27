Opinião

Onde a criatividade encontra o futuro: a nova era das marcas e da escolha

  • Andreia Vaz
  • 14:49

A criatividade voltou a ganhar centralidade porque, no meio do ruído, é uma das poucas variáveis que permanece verdadeiramente humana.

Durante décadas, o marketing viveu apoiado numa premissa relativamente simples: quanto maior a exposição de uma marca, maior a probabilidade de influenciar a decisão de compra. O desafio estava na distribuição, garantir presença nos meios certos, com a frequência certa e o investimento certo. Hoje, essa lógica mudou profundamente. Vivemos numa era em que o problema já não é a falta de informação, mas o excesso dela. E, nesse novo contexto, a verdadeira inovação em marketing não está apenas na tecnologia ou nos dados: está na capacidade de reinventar a escolha.

O consumidor contemporâneo está permanentemente exposto a estímulos, plataformas, formatos e mensagens. Tem mais poder, mais acesso e mais opções do que nunca. Mas tem também menos tempo, menos atenção e uma tolerância cada vez menor para comunicação irrelevante. É neste paradoxo que nasce a nova fronteira do marketing: a combinação entre media, criatividade e inteligência contextual para transformar marcas em experiências significativas.

Durante anos, a indústria privilegiou a performance imediata. Os dados tornaram-se o centro da estratégia e a otimização substituiu muitas vezes a emoção. Mas os consumidores não constroem relações com marcas através de métricas, constroem-nas através de histórias, identificação e relevância cultural. A criatividade voltou a ganhar centralidade porque, no meio do ruído, é uma das poucas variáveis que permanece verdadeiramente humana.

Hoje, as marcas mais fortes não são necessariamente as que comunicam mais, mas as que conseguem criar significado. E isso exige uma nova abordagem aos media. Os canais deixaram de ser apenas veículos de distribuição para se tornarem ambientes de experiência. O TikTok não funciona como a televisão. O LinkedIn não funciona como o Instagram. O retail media aproxima comunicação e compra em segundos. Os podcasts criam intimidade. As comunidades digitais criam pertença. O desafio já não é adaptar campanhas aos meios; é compreender a linguagem cultural de cada plataforma.

Ao mesmo tempo, a inteligência artificial está a acelerar esta transformação. Pela primeira vez, é possível personalizar comunicação em escala, antecipar comportamentos e produzir conteúdos de forma quase instantânea.

Mas há um risco evidente: num mundo onde tudo pode ser automatizado, tudo começa também a parecer igual. A abundância de conteúdo gerado por IA tornará a autenticidade ainda mais valiosa. E isso significa que o pensamento estratégico, a visão criativa e a sensibilidade humana serão fatores críticos de diferenciação.

A reinvenção da escolha passa precisamente por aqui. Já não basta ajudar consumidores a escolher entre produtos, as marcas têm de ajudar pessoas a navegar complexidade. Têm de simplificar, contextualizar e criar confiança. Porque, perante infinitas opções, o verdadeiro luxo tornou-se a clareza.

Neste cenário, o marketing deixa de ser apenas uma função comercial e aproxima-se cada vez mais de uma função cultural. As marcas influenciam linguagem, tendências, comportamentos e até valores sociais. O impacto de uma campanha já não se mede apenas em vendas, mas também na capacidade de gerar conversa, de integrar cultura e de permanecer em cultura.

A próxima geração de inovação em marketing não será definida apenas por novas plataformas ou ferramentas tecnológicas. Será definida pela capacidade de unir dados e emoção, escala e autenticidade, automação e criatividade. As marcas que conseguirem equilibrar estes elementos não serão apenas mais eficientes, serão mais humanas.

E talvez seja precisamente essa a maior transformação desta nova era: num mundo dominado pela tecnologia, a vantagem competitiva continuará a pertencer às marcas que melhor compreenderem as pessoas, que melhor continuarem a ver pessoas, e a sentir as pessoas no seu contexto de vida real.

  • Andreia Vaz
  • Head of brand & CX da Worten

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