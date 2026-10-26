Onde as coisas ganham significado

Falamos muito sobre a batalha pela atenção. Talvez no retalho exista uma oportunidade ainda maior: a batalha pela imaginação.

Há qualquer coisa de especial quando entramos numa loja sem saber exatamente o que procuramos. Podemos ter uma ideia, uma necessidade, uma intenção ou simplesmente curiosidade. Depois vemos qualquer coisa, tocamos, experimentamos, fazemos uma pergunta, imaginamos e, por vezes, acontece uma pequena transformação. Aquilo que até então era apenas um objeto passa a ser uma possibilidade.

Uma televisão deixa de ser um ecrã e passa a ser aquele serão em família. Uma máquina fotográfica passa a ser a viagem que ainda não fizemos. Uns auscultadores tornam-se a corrida que queremos começar. Um computador pode ser o primeiro passo para um novo projeto. Uma máquina de café, as manhãs novas que desejamos.

O produto não mudou. O que mudou foi a história que começámos a imaginar à volta dele. E talvez seja precisamente aí que o significado começa. Do objeto à possibilidade.

Nos últimos anos, habituámo-nos a pensar no retalho sobretudo através da lente da eficiência. Como tornar a compra mais rápida? Como reduzir fricção? Como melhorar a conversão? Como personalizar? Como antecipar aquilo que alguém procura? São perguntas importantes, e a tecnologia está a tornar-nos extraordinariamente bons a responder-lhes. Mas há outra pergunta que me interessa cada vez mais: onde é que ajudamos alguém a imaginar aquilo que ainda não aconteceu? Porque comprar não é apenas resolver necessidades. Muitas vezes, comprar é projetar futuros. Escolhemos coisas para a pessoa que somos, mas também para a pessoa que queremos ser.

A bicicleta que nos fará voltar a andar aos fins de semana. Uma cozinha equipada para recebermos amigos e entretermos um dia inteiro. O relógio que nos ajudará, finalmente, a cuidar melhor de nós. O primeiro computador de um filho. A tecnologia que permitirá aos nossos pais manterem a sua independência por mais tempo.

É aqui que o retalho pode desempenhar um papel muito maior do que simplesmente disponibilizar produtos. Pode ajudar a transformar coisas em possibilidades. Talvez seja por isso que a loja continua a ter tanta importância e a ganhar ainda mais. Há anos que ouvimos previsões sobre o desaparecimento das lojas físicas, e é fácil perceber porquê.

O digital tornou-se extraordinariamente conveniente. Podemos pesquisar milhares de produtos, comparar preços, ler avaliações e comprar praticamente qualquer coisa sem sair do sofá. Se a função de uma loja fosse apenas disponibilizar produtos, provavelmente teríamos razões para questionar o seu futuro, mas talvez estejamos a fazer a pergunta errada, porque uma loja pode fazer algo profundamente humano que uma lista de resultados dificilmente consegue reproduzir.

Pode ajudar-nos a imaginar. Podemos ver a escala de uma televisão. Sentir o peso de uma máquina fotográfica. Ouvir a qualidade de uns auscultadores ou de uma coluna de som. Perceber como diferentes tecnologias funcionam juntas. Falar com alguém quando não sabemos sequer formular a pergunta certa. Descobrir algo que não estávamos à procura. A loja deixa então de ser apenas o lugar onde encontramos aquilo que queremos. Passa a ser o lugar onde podemos descobrir o que é possível e, isso muda o papel das marcas. Se aceitarmos esta ideia, muda também a forma como pensamos a experiência de retalho.

Uma loja não é apenas um espaço comercial. É um espaço de interpretação. Cada escolha que fazemos, a forma como comunicamos, como aconselhamos, como demonstramos tecnologia pode aproximar ou afastar as pessoas daquilo que procuram verdadeiramente fazer. Talvez uma boa experiência de loja não deva começar por perguntar: “O que queremos vender?” mas “O que é que esta pessoa está a tentar tornar possível?”. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Porque deixa de organizar a experiência à volta do produto e começa a organizá-la à volta da vida.

Da atenção à imaginação. Falamos muito sobre a batalha pela atenção. Talvez no retalho exista uma oportunidade ainda maior: a batalha pela imaginação. As marcas mais interessantes não são necessariamente aquelas que conseguem mostrar mais produtos, mais mensagens ou mais argumentos, mas sim aquelas que conseguem ajudar-nos a ver alguma coisa que ainda não existe.

Uma casa diferente. Mais tempo. Mais autonomia. Uma nova paixão. Uma relação mais próxima. Uma versão diferente de nós próprios. É nesse instante que um produto começa a adquirir significado e, é também nesse espaço, que acredito que as lojas podem voltar a tornar-se extraordinariamente relevantes. Não como resposta ao digital. Não como nostalgia por uma forma antiga de comprar, mas precisamente porque vivemos num mundo onde a eficiência será cada vez mais fácil de replicar, a inteligência artificial poderá conhecer as nossas preferências, comparar alternativas e recomendar o produto mais adequado em segundos.

Mas há uma diferença entre prever aquilo que provavelmente vamos escolher e ajudar-nos a imaginar aquilo que ainda podemos vir a ser. É nesse espaço que continua a existir algo profundamente humano. No meu artigo anterior, escrevi que não criamos relações emocionais com as coisas, mas com aquilo que vivemos através delas e talvez haja um passo antes disso, antes da memória, a ideia de haver uma “possibilidade”.

Antes de aquele objeto fazer parte da nossa história, houve um momento em que conseguimos imaginar essa história pela primeira vez.

É aí que o significado começa. Talvez o futuro do retalho não esteja apenas em vender melhor aquilo que existe. Talvez esteja em ajudar-nos a imaginar melhor aquilo que ainda pode existir. Porque, às vezes, entramos numa loja à procura de uma coisa e saímos de lá com uma possibilidade. Esse sim, é o momento em que o significado acontece. E talvez seja esse o verdadeiro fio invisível. Aquele que une pessoas, marcas e tecnologia.