Como não existe estratégia na governação que apenas pretende permanecer no poder, PS e Chega aceleram o tempo político para boicotar a complacência do governo.

Com o orçamento em clima de guerra civil, o governo resolve fazer política com slogans para preencher a impotência parlamentar – “bloco fatal” e “gerinsonsa”. PS e Chega são os protagonistas destes exóticos conceitos políticos que, para além do nada, representam coisa nenhuma. O PS que apenas pretende preparar eleições resolve usar o parlamento para impor uma direcção política ao governo. O Chega que apenas pretende liderar a direita alia-se cinicamente ao PS para impor uma direcção ao governo. Os aliados tácticos não são aliados nem têm qualquer táctica apenas exploram a impreparação e fraqueza política de um governo que enfrentou o orçamento como um obstáculo político ultrapassado. O que aproxima PS e Chega é o oportunismo político centrado no curto prazo mais imediato. Como não existe estratégia na governação que apenas pretende permanecer no poder, PS e Chega aceleram o tempo político para boicotar a complacência do governo, impondo todas as alterações e emendas de forma a provocar a desorientação do executivo.

E o executivo está desorientado. Surge logo o fantasma do parlamentarismo puro que matou a República mais o drama do deficit mais a reputação internacional do país. O governo, transformado em “direcção geral” para a execução de um orçamento de extracção parlamentar, não sabe como reagir politicamente enredado no labirinto da sua impreparação política. O PS não resiste à sereia das sondagens e o Chega será o que for preciso para aniquilar o PSD e transformar-se no partido natural do poder. A transformação política que está em movimento pode ser fruto do mais puro oportunismo e da mais despudorada vaidade, mas não deixa de ser a preparação da próxima crise política.

O que se repete na democracia portuguesa é a “teoria da pinça”, a ideia de que o PSD só poderá ser destruído politicamente com uma compressão simultânea à esquerda e à direita. O imobilismo do PSD facilita a tarefa e abre espaço político para a polarização entre PS e Chega. Com um PSD residual e ressentido, o PS será toda a esquerda e o Chega será toda a direita e o país entra em território político desconhecido e perigoso. As declarações do PSD revelam a surpresa do momento e acusam uma incapacidade política imprópria de um partido estrutural da democracia. Por que razão o PSD não age em termos políticos em vez de se lamentar politicamente? O PSD não tem a coragem de outros tempos e quando um partido perde a coragem das convicções deixa de ter função activa no confronto democrático. Surge logo o argumento de que o país não pode andar de crise em crise política nem pode andar de eleição em eleição geral. Se o orçamento perde a sua identidade com as sistemáticas propostas e emendas parlamentares o governo deve recusar a respectiva execução. E como? A polarização gera radicalismo e quem não for radical está condenado politicamente. Diálogo? Consenso? Todas estas palavras estão desacreditadas na política portuguesa actual. Por que motivo o governo não recorre a um argumento político inédito e revolucionário na República – Por que motivo o governo não ameaça chumbar o próprio orçamento desvirtuado?

Estas reflexões devem provocar o pânico na Presidência da República imbuída de um espírito ecuménico que ecoa apenas nas associações recreativas. Os partidos e a República estão numa dimensão política longe e para além das boas intenções do Presidente da República agora ocupado com uma Presidência Aberta sobre o tema da “coesão social”. A coesão social desfaz-se perante a fragmentação política de uma República em transição para uma outra qualquer aventura política.

Nesta derivação política incerta, o Chega apresenta-se em Convenção sob os efeitos do perfume do poder sem fazer a mínima ideia do ofício da governação. Que importa o populismo, a demagogia, o oportunismo, a ausência de uma visão política, quando em Portugal todos os políticos nascem ensinados na ambição fácil e aprendem todos os expedientes políticos directamente nos gabinetes ministeriais? O Chega quer ir para o governo para aprender a governar.

Uma nota final em consonância com a disfunção parlamentar. O país enfrenta agora uma nova tendência política – O Isaltinismo. O autarca modelo esclarece os portugueses que Oeiras é uma experiência piloto de sucesso para transformar Portugal na Suíça ou na Suécia. O Isaltinismo pretende explorar o centro político entre o PS e o PSD de forma a retirar força ao Chega. O novo partido Fazemos com a sua oliveira estilizada é um partido moderno – Um nome fácil e um símbolo pós-moderno. O projecto encaixa na perfeição se o colapso do PSD for uma realidade. Politicamente parece estar reduzido a uma campanha de construção pública para resolver a crise da habitação. Vamos resolver a crise da habitação e definir uma nova política premium?