Os ativos esquecidos: a lição que os FCT deixam às empresas

Que recursos financeiros possuímos e não utilizamos? Ou como saber o valor dos Fundos de Compensação do Trabalho? Fácil: falem com o vosso contabilista.

Que recursos financeiros é que as empresas possuem, mas não utilizam? Esta não é uma pergunta retórica, mas sim, uma questão elementar que qualquer gestor deveria colocar periodicamente à sua organização, no entanto, a experiência demonstra precisamente o contrário. Em muitas empresas existem créditos fiscais não aproveitados, benefícios financeiros desconhecidos, incentivos por utilizar, contratos desatualizados e, mais recentemente, saldos acumulados nos Fundos de Compensação do Trabalho (FCT) cuja existência continua a passar despercebida.

O tema dos Fundos de Compensação do Trabalho não é apenas uma questão laboral. É sobretudo um excelente exemplo de como a informação financeira e jurídica pode permanecer anos dentro das organizações sem ser transformada em valor económico. E neste mesmo lugar, já falei nesta matéria.

Quando o FCT foi criado, em 2013, o foco das empresas incidia naturalmente na nova obrigação contributiva. Todos os meses havia valores a entregar e procedimentos a cumprir. A preocupação era essencialmente operacional. Mais de uma década depois, o contexto alterou-se radicalmente.

As contribuições cessaram, foram criadas regras de mobilização dos saldos existentes e abriu-se a possibilidade de utilizar os montantes acumulados para objetivos ligados aos trabalhadores, nomeadamente qualificação profissional, habitação ou investimentos de natureza social. Para isto, há que pedir o resgate destes fundos até 31 de Dezembro, a pouco menos de 3 meses.

Todavia, aquilo que poderia ter sido encarado como uma excelente notícia para as organizações revelou uma realidade preocupante: muitas empresas nem sequer sabem quais os montantes que possuem. E esta constatação merece uma reflexão.

Frequentemente associa-se a competitividade empresarial à inovação tecnológica, à inteligência artificial ou à transformação digital. Contudo, uma empresa dificilmente será eficiente na utilização de ferramentas sofisticadas se não conseguir identificar os recursos financeiros que já lhe pertencem.

O verdadeiro problema não reside no FCT, mas antes na existência de informação contabilística e juridicamente relevante que não é integrada nos processos de decisão:

Quando uma organização desconhece que possui dezenas de milhares de euros disponíveis para financiar formação profissional, não estamos perante um problema laboral. Estamos perante uma deficiência de governação.

Quando uma empresa deixa aproximar-se o prazo legal de utilização desses valores sem qualquer decisão estratégica, não estamos perante uma dificuldade financeira, mas sim numa falha de gestão.

Na gestão empresarial existe uma tendência para medir apenas os custos visíveis. Analisa-se o aumento dos salários, a carga fiscal, o custo da energia, entre outros. Mas raramente se medem os custos da inação.

Vamos à prática: imagine-se uma empresa com um saldo de 40.000 euros no FCT. Durante três anos adia sucessivamente um programa de formação em competências digitais porque considera não dispor de disponibilidade financeira suficiente. No final, conclui-se que o financiamento existia desde o primeiro dia. O custo não foi o investimento, o custo foi o atraso.

Durante esse período a empresa perdeu produtividade, adiou processos de modernização e atrasou a qualificação da sua estrutura. Em termos económicos, a perda causada pela inação pode ser superior ao próprio valor disponível no fundo.

E como se pode saber o valor dos fundos? Fácil, acedem ao balancete e verificam o valor da conta 41. Ou ainda mais fácil, falem com o vosso contabilista.

Para que possam usar estes fundos, os valores mobilizados devem ser utilizados em objetivos relacionados com os trabalhadores, nomeadamente: apoio a custos e investimentos com habitação dos trabalhadores; qualificação e formação certificada; investimento em equipamentos e infraestruturas de apoio social e outras finalidades legalmente previstas no regime aplicável.

Por exemplo, uma empresa industrial com 80 trabalhadores e um saldo acumulado de 40.000 euros no FCT. Paralelamente, esta empresa enfrenta três desafios típicos do atual contexto económico: necessidade de digitalização de processos; aumento das exigências em matéria de cibersegurança; e a escassez de mão de obra qualificada. Em vez de recorrer exclusivamente a recursos próprios, a empresa pode afetar parte do saldo do fundo existente em programas de formação certificada dos trabalhadores.

Do ponto de vista jurídico, esta utilização de fundos enquadra-se nas finalidades legalmente admissíveis. Do ponto de vista contabilístico, reduz-se a pressão sobre a tesouraria e sob o ponto de vista económico, aumenta-se a produtividade e a qualificação da força de trabalho. E assim se consegue uma convergência entre conformidade legal e racionalidade económica.

E o que acontece aos fundos não resgatados até 31 de Dezembro? Serão considerados a fundo perdido, ou seja, uma prenda de Natal das empresas para o Estado, sem direito a trocas ou reembolso.

Independentemente da posição que cada um possa ter sobre o modelo dos Fundos de Compensação do Trabalho, existe uma conclusão que parece incontestável. As organizações modernas geram uma enorme quantidade de informação financeira, jurídica e operacional, em que o fator diferenciador já não é apenas produzir essa informação, mas transformá-la em ação.

Os saldos acumulados no FCT representam muito mais do que um montante financeiro disponível. São um teste à capacidade das empresas para conhecerem os seus próprios recursos, avaliarem as oportunidades existentes e tomarem decisões atempadas.

Na realidade, estamos perante uma questão clássica de gestão: saber identificar um valor antes que o prazo para o utilizar termine. E esta é uma lição que vale muito mais do que o próprio saldo existente no fundo.