Os novos desafios económicos e o papel estratégico dos contabilistas

Num contexto global caracterizado por rápidas transformações económicas, pela digitalização e pela crescente exigência de práticas sustentáveis, a contabilidade consolida-se como um pilar fundamental da gestão empresarial moderna. O contabilista, outrora conhecido como “guarda-livros”, passou a desempenhar um papel muito mais abrangente, integrando-se na estratégia global das pequenas e médias empresas (PME) e assumindo-se como um parceiro ativo nas decisões de planeamento e desenvolvimento. Hoje, é um verdadeiro gestor de informação e conhecimento, capaz de interpretar dados complexos, antecipar riscos, construir previsões e apoiar os empresários na definição de metas realistas e sustentáveis.

O seu trabalho não se limita a registar operações; abrange a análise económica, a avaliação de desempenho e o aconselhamento estratégico. A contabilidade é agora uma ferramenta de gestão integrada, que apoia políticas de investimento, gestão de tesouraria e planeamento fiscal, ao mesmo tempo que contribui para o cumprimento das metas de sustentabilidade. A transformação digital, a globalização e a crescente complexidade fiscal exigem uma combinação de competências técnicas e interpessoais. O contabilista moderno é chamado a ser analítico, comunicativo e inovador, transformando dados financeiros em conhecimento estratégico que apoia decisões responsáveis e transparentes.

A formação contínua é um dos grandes pilares da profissão, sendo indispensável à adaptação constante a novas tecnologias, normas contabilísticas internacionais e tendências de governação. A adoção de sistemas digitais de gestão financeira, o investimento em inteligência artificial e análise de dados, e a promoção de culturas empresariais assentes na ética e na sustentabilidade tornam-se fatores diferenciadores. O apoio de entidades como a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), de associações setoriais e de instituições académicas é essencial para capacitar as PME e garantir conformidade com as exigências da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e das Normas ContabilísƟcas e de Relato Financeiro (NCRF/SNC).

Perante a instabilidade económica global, a inflação persistente e a incerteza geopolítica, o contabilista deve desempenhar funções de consultor financeiro, gestor de risco e orientador estratégico. Cabe-lhe elaborar cenários alternativos, prever impactos de políticas económicas e propor soluções que protejam a liquidez e assegurem a continuidade do negócio. A contabilidade é, assim, um instrumento de resiliência e planeamento a longo prazo, capaz de antecipar ameaças e transformar desafios em oportunidades. O seu contributo é decisivo para a estabilidade, transparência e crescimento sustentável das organizações e, por consequência, para a robustez da economia nacional.

Mais do que um executor de obrigações legais, o contabilista é hoje um agente de transformação, inovação e responsabilidade social. O seu papel implica sensibilidade humana, ética e visão global. Ao conjugar conhecimento técnico com pensamento estratégico, promove a confiança entre empresas, investidores e sociedade, fortalecendo as bases de uma economia moderna e sustentável. A sua missão é clara: garantir a integridade da informação financeira, apoiar decisões baseadas em evidência e contribuir para um desenvolvimento económico justo, competitivo e resiliente.