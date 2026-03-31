Os pecados capitais da liderança

Soberba, avareza, inveja, ira, gula, luxúria e preguiça manifestam-se, ainda hoje, na liderança.

Quando pensamos em liderança, tendemos a descrevê-la a partir de algumas virtudes, como visão, coragem, capacidade de decisão e inspiração. No entanto, aquilo que mais compromete um estilo de liderança raramente é a ausência dessas qualidades, mas, sim, a forma como, em excesso ou sem medida, se desvirtuam.

Ao longo dos anos, tenho observado que os maiores desvios comportamentais dos líderes não nascem de incompetência, mas de uma utilização desordenada das próprias virtudes. Não se trata de um juízo moral, mas de reconhecer padrões humanos persistentes que, quando ignorados, comprometem a qualidade da liderança. Curiosamente, muitos desses desvios ecoam uma tipologia antiga, mas surpreendentemente atual: os sete pecados capitais.

Pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência. Não é apenas errar ou quebrar uma regra. É um ato livre, pelo qual o líder faz uma escolha consciente, agindo contra a verdade, a racionalidade e a consciência, com impacto negativo nas pessoas e no bem comum.

A tradição dos chamados pecados capitais remonta aos primeiros séculos do cristianismo e, mais do que uma lista moral, corresponde a uma leitura da natureza humana, identificando tendências recorrentes que, quando não são contrariadas, desviam o comportamento.

Soberba, avareza, inveja, ira, gula, luxúria e preguiça manifestam-se, ainda hoje, na liderança.

A soberba surge quando o líder deixa de ouvir. Confunde convicção com infalibilidade e passa a acreditar que o seu lugar lhe confere razão. É talvez o pecado mais silencioso e dos mais destrutivos.

A avareza, no contexto organizacional, não é apenas financeira. É a incapacidade de partilhar poder, reconhecimento ou informação. Quem retém tudo empobrece a equipa e, no limite, a própria organização.

A inveja manifesta-se de forma subtil: na dificuldade em reconhecer o talento dos outros, no desconforto perante o seu brilho.

A ira não é apenas explosão emocional. É reatividade constante, a incapacidade de criar espaço entre o estímulo e a resposta. Em contextos de pressão, amplifica-se e torna-se contagiosa.

A gula traduz-se numa ambição sem medida: mais resultados, mais crescimento, mais reconhecimento, sem ponderar o custo humano e organizacional. É terreno fértil para a exaustão das equipas.

A luxúria pode ser lida como a sedução pelo poder. O líder deixa de servir o propósito para servir a posição, os símbolos e a visibilidade. Nesse desvio, perde-se a essência da liderança.

Por fim, a preguiça, talvez a mais disfarçada de todas. Não a falta de trabalho, mas a ausência de reflexão. Líderes que executam muito, mas questionam pouco, repetindo fórmulas sem as reavaliar.

Creio que esta reflexão ganha particular relevância antes da Páscoa. Na semana em que os cristãos celebram a paixão, morte e ressurreição de Cristo, somos convidados a um exercício exigente: parar, olhar para dentro de cada um de nós e confrontar aquilo que pede transformação ou, em especial neste tempo, conversão.

Também na liderança, há sempre caminho de redenção, na lucidez de reconhecer o erro, na coragem de pedir feedback, na humildade de pedir perdão, na disciplina de corrigir o rumo e na generosidade de voltar a colocar o propósito e as pessoas no centro, porque não é a falha que nos define, é o que fazemos a seguir.

Como este tempo nos recorda, a possibilidade de sermos perdoados está sempre ao nosso alcance.