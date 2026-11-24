Lição a reter: o valor não é imutável, nem depende exclusivamente da raridade, dos materiais ou da narrativa. Também depende de como é visto e daquilo que cada geração escolhe valorizar.

O que têm em comum David Beckham, um sabre de luz da saga Star Wars e uma safira que pertenceu à família imperial russa? Nada de nada, exceto lembrarem-nos que o valor de um objeto está muito para lá da matéria de que é feito. Filósofos, economistas e especialistas em marketing já se debruçaram de sobra o tema e o valor, claro, é de quem olha e não vê apenas um futebolista, um adereço de cinema ou uma pedra preciosa.

Comecemos por David Beckham, que está a processar a Coty, gigante da indústria da beleza responsável pela licença e distribuição dos perfumes do antigo capitão da seleção inglesa, num litígio que envolve um pedido de indemnização de 37,2 milhões de euros. A razão? A venda em lojas de desconto e bombas de gasolina. Os perfumes da marca Beckham são vendidos a 24 euros o frasco, não se pode dizer que sejam luxo, mas DB Ventures, que gere a sua marca, não quer ser vista como uma pechincha que se pode comprar ao virar da esquina.

Passemos ao exemplo número 2, que, na verdade, junta o tal sabre e a tal safira, vendidos por 4,5 milhões euros e 4,4 milhões de euros, respetivamente. Não é engano, não. Um adereço de um filme foi vendido num leilão por um valor superior ao que foi dado por uma pedra rara e centenária, que pertenceu aos Romanov.

O prop atingiu um valor recorde e, lembra, de uma vez que, para uma geração marcada pelo universo Star Wars, aquele sabre transporta memórias, emoções e um imaginário que uma pedra preciosa, por mais rara e histórica que seja, pode já não conseguir despertar. Isto, apesar das joias, estarem a ser uma importante fonte de receitas dentro dos grupos de luxo.

Lição a reter: o valor não é imutável, nem depende exclusivamente da raridade, dos materiais ou da narrativa. Também depende de como é visto, no caso de Beckham, e daquilo que cada geração escolhe valorizar, no caso sabre.

Posto isto, a pergunta: que item sem importância de hoje será precioso no futuro?