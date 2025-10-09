Outsourcing. Uma solução para proteger empregos?

É uma metáfora dura, mas real: cortar um dedo para salvar a mão. Em muitos debates ideológicos, esta lógica perde-se.

A recente notícia sobre a quase inexistência de casos na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), relacionados com o recurso ao outsourcing após despedimentos demonstra algo fundamental: mais do que uma ameaça, o outsourcing pode ser uma solução em momentos de maior fragilidade empresarial.

Aquilo que os dados da ACT nos dizem é que as empresas portuguesas têm sido extremamente responsáveis na forma como recorrem ao outsourcing. Isso é evidenciado pelo facto de em menos de dez ocasiões terem sido reportadas situações merecedoras de investigação. Naturalmente, caberá ao Governo averiguar sobre se o fim do impedimento da terciarização de serviços nos primeiros 12 meses após o despedimento levará, ou não, ao aumento deste tipo de prática. Apesar disso, importa abordar a utilidade que o outsourcing pode ter, em determinadas circunstâncias, para as empresas portuguesas.

Quando uma empresa enfrenta dificuldades financeiras, há duas opções: reduzir operações e arriscar fechar portas, ou procurar novos modelos de gestão que tragam eficiência e controlo de custos. É aqui que o outsourcing surge como instrumento vital: um parceiro que permite manter negócios a funcionar, com equipas dimensionadas à realidade, defendendo empregos que, de outra forma, estariam perdidos.

Num contexto de incerteza geopolítica sem precedentes, onde cada semana pode alterar cadeias de valor, custos energéticos ou procura de mercado, a rapidez de adaptação é crucial. O outsourcing não é apenas uma solução de flexibilidade. Este espírito de parceria pode absorver choques, redistribuir recursos e preservar competitividade.

Manter empresas abertas, proteger a base de emprego e preparar o futuro exige pragmatismo. O outsourcing, longe de ser um expediente residual, pode ser uma das chaves para a sobrevivência e para que, quando a tempestade passar, as empresas continuem de pé, prontas a crescer.