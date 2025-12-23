Padel: Economia, sociologia e a nova religião do desporto

O padel é mais do que um desporto, é um microcosmo do capitalismo contemporâneo. Leve, social, rentável e viciante.

É Natal, e por isso permito-me um desvio para um tema mais leve. Há fenómenos que desafiam as leis da oferta e da procura. O padel é um deles. Em poucos anos, Portugal — como Espanha antes dele e, cada vez mais, o resto do mundo — assistiu a uma autêntica explosão deste desporto híbrido entre o ténis e o squash. Os números impressionam: campos a brotar em cada esquina, clubes lotados a qualquer hora, torneios sociais em série e apps que permitem agendar jogos com a facilidade de encomendar uma pizza. O padel deixou de ser uma moda; tornou-se uma instituição — e, como tal, um caso de estudo para a economia do desporto.

A explicação económica deste fenómeno tem várias camadas.

Em primeiro lugar, o padel preenche um nicho de mercado deixado vago por outros desportos tradicionais. O ténis é técnico e solitário, o futebol é competitivo e propenso a lesões, o ginásio é repetitivo e despersonalizado. O padel, pelo contrário, é inclusivo: joga-se em pares, permite progressos rápidos e recompensa a sociabilidade tanto quanto a destreza. Em linguagem económica, é um bem de rede — o seu valor aumenta à medida que mais pessoas jogam. Quanto mais amigos jogam, mais útil é também para mim jogar. O resultado é um equilíbrio de coordenação: a procura cresce exponencialmente não apenas pela utilidade individual, mas pela utilidade social derivada da pertença ao grupo. É o mesmo mecanismo que explica o sucesso das redes sociais ou das plataformas digitais — quanto maior o número de utilizadores, maior a utilidade marginal de cada novo jogador.

Mas há também um lado empresarial. O boom do padel é sustentado por um modelo de negócio eficiente, escalável e de alta rotação de capital. Os custos fixos iniciais — construção do campo, iluminação, balneários — diluem-se rapidamente graças a uma taxa de utilização impressionante. Um campo pode receber quatro jogadores por hora, durante 12 ou 14 horas diárias, sete dias por semana. Em termos económicos, é uma alta taxa de rendimento do capital investido, sustentada por uma procura relativamente inelástica: faça chuva ou sol, as pessoas querem jogar e aceitam pagar 10 a 15 euros por sessão. Para os promotores, é a combinação ideal de margens elevadas, ocupação constante e risco reduzido. Não admira que o padel se tenha tornado o novo “ativo quente” do lazer urbano.

O ecossistema tecnológico reforça ainda mais este sucesso. As apps de reserva e emparelhamento — Playtomic, Padel Next, RacketUp e outras — reduziram as fricções de mercado e transformaram o jogo num bem de consumo instantâneo. Um toque no ecrã substitui a coordenação entre amigos; algoritmos fazem o matching de níveis; e os pagamentos são automáticos. É o triunfo da desintermediação digital, típica dos mercados de plataforma: o intermediário desaparece, e o utilizador passa a ser simultaneamente cliente, produtor e divulgador. A experiência é tão fluida que se aproxima daquilo que a economia comportamental chamaria de “nudge” perfeito — um empurrão suave que torna o comportamento desejado (jogar mais) mais fácil do que o seu oposto (ficar no sofá).

Em termos sociológicos, o padel também diz muito sobre a nova classe média urbana. É um desporto que combina status e acessibilidade. Joga-se com equipamento técnico, mas acessível; requer habilidade, mas não exclusividade; e permite a convivência entre “dotados e nabos”, entre quem vai competir e quem vai apenas socializar. É o desporto da meritocracia leve, onde o esforço é recompensado, mas o fracasso é socialmente perdoável. A própria Federação Portuguesa de Padel soube aproveitar esta energia, multiplicando torneios, criando rankings e estruturando um calendário quase profissional — enquanto o circuito amador se globaliza com torneios em Espanha, França, Itália ou Dubai, onde se joga tanto como se convive.

O padel é também um espelho da transformação do lazer contemporâneo: O tempo livre tornou-se um investimento emocional e identitário. Jogar padel é, para muitos, tão importante quanto ir ao ginásio ou fazer networking — é um modo de pertença. O desporto tornou-se uma extensão da identidade social. E isso explica por que razão há listas de espera para marcar campos às 19h, por que surgem clubes privados com quotas e lounges de design, e por que as stories do Instagram estão cheias de vídeos de voleis e bandejas. A exibição pública da performance — mesmo que amadora — é uma forma de capital simbólico. Na era digital, o desporto não é apenas praticado: é partilhado.

Do ponto de vista da economia comportamental, o padel capitaliza a tendência humana para o comportamento imitativo e o efeito de comparação social. Quando colegas, vizinhos ou influenciadores jogam, há uma pressão implícita para fazer o mesmo. O custo psicológico de não participar — o famoso “fear of missing out” — é maior do que o custo monetário da inscrição. É um caso exemplar de procura induzida socialmente, onde a decisão de consumo é tanto racional como emocional. A “utilidade” de jogar padel não vem apenas do exercício físico, mas do sentimento de pertença e reconhecimento.

A dimensão económica do fenómeno também se revela nos efeitos multiplicadores locais. Cada campo de padel cria emprego direto (treinadores, gestores, manutenção) e indireto (cafés, lojas de material, transportes). As marcas desportivas ajustaram-se rapidamente, lançando linhas específicas de raquetes, sapatilhas e vestuário. O desporto gerou o seu próprio ecossistema de produção e consumo, num exemplo claro de rendimento de escala e diversificação associada. Há clubes que expandem para várias cidades, federações que profissionalizam a gestão, e patrocinadores que entram num mercado até há pouco tempo inexistente. O padel deixou de ser um hobby e tornou-se uma indústria leve, ágil e lucrativa.

Contudo, como em qualquer ciclo económico, há riscos de saturação e sobre-investimento. O número de campos cresce mais rápido do que a base de jogadores sustentáveis, e muitos clubes já enfrentam concorrência feroz e margens a encolher. É o que os economistas chamam de fase de maturidade do ciclo de inovação: O entusiasmo espontâneo dos primeiros tempos cede lugar à racionalização empresarial. Só sobreviverão os espaços com melhor gestão, melhor localização ou uma experiência diferenciada. É natural que o mercado se consolide — talvez através de fusões, franchisings ou redes internacionais de clubes.

Ainda assim, o fenómeno é notável. Num país onde o desporto amador raramente se profissionaliza e onde a cultura de atividade física é frágil, o padel conseguiu algo improvável: transformar o lazer em comunidade e a competição em convivência. Do gestor ao estudante, do “craque” ao novato, todos cabem no mesmo campo de vidro.

No fundo, o padel é mais do que um desporto. É um microcosmo do capitalismo contemporâneo. Leve, social, rentável e viciante. Um produto de rede, uma plataforma de sociabilidade, uma forma de consumo emocional e um investimento simbólico.

E, por agora, o jogo continua — cheio.