Pagamos cada vez mais, mas sentimo-nos pouco saudáveis

Pagamos cada vez mais, mas sentimo-nos pouco saudáveispremium
O verdadeiro sucesso de uma reforma da saúde não se mede pela despesa ou do número de atos médicos realizados, mas pela capacidade de proporcionar aos portugueses mais anos de vida com saúde.
A saúde é uma das dimensões mais importantes do bem-estar dos cidadãos, mas também um fator determinante do crescimento económico, através dos seus efeitos sobre o capital humano, a capacidade de trabalho e a produtividade. Num país envelhecido como Portugal, em que a idade legal de reforma tem vindo a aumentar, é particularmente importante que o prolongamento da vida seja acompanhado por mais anos vividos com saúde, autonomia e capacidade produtiva.
Contudo, o debate público sobre a saúde continua demasiado centrado nos recursos financeiros afetos ao setor, no número de profissionais e na quantidade de consultas, exames e cirurgias realizados. Embora estes indicadores…
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