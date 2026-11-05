Pagamos cada vez mais, mas sentimo-nos pouco saudáveis

A saúde é uma das dimensões mais importantes do bem-estar dos cidadãos, mas também um fator determinante do crescimento económico, através dos seus efeitos sobre o capital humano, a capacidade de trabalho e a produtividade. Num país envelhecido como Portugal, em que a idade legal de reforma tem vindo a aumentar, é particularmente importante que o prolongamento da vida seja acompanhado por mais anos vividos com saúde, autonomia e capacidade produtiva.

Contudo, o debate público sobre a saúde continua demasiado centrado nos recursos financeiros afetos ao setor, no número de profissionais e na quantidade de consultas, exames e cirurgias realizados. Embora estes indicadores…