Pagar a quem nos vai substituir

Em meados de Outubro, a CNN anunciou um acordo plurianual com o Google. A rede cede direitos alargados sobre o seu jornalismo para funcionalidades experimentais de inteligência artificial e recebe uma compensação por isso. Segundo a imprensa americana, os artigos da CNN passarão a alimentar as respostas do Gemini a perguntas sobre actualidade, com indicação da fonte. Os valores não foram divulgados. Também não se sabe que produtos vão usar o conteúdo, nem se o acordo inclui direitos de treino de modelos.

A CNN não está sozinha. O programa-piloto de notícias com inteligência artificial que o Google lançou em Dezembro de 2025 já ultrapassou as quatrocentas publicações, do Financial Times à Axios e a…