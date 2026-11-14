Pagar a quem nos vai substituir

Pagar a quem nos vai substituirpremium
Porque é que os editores começam a entregar os seus conteúdos ao Google e como podem tirar partido disso? Quantos editores vão usar este dinheiro para construir o que lhes falta, e quantos o vão usar?
Em meados de Outubro, a CNN anunciou um acordo plurianual com o Google. A rede cede direitos alargados sobre o seu jornalismo para funcionalidades experimentais de inteligência artificial e recebe uma compensação por isso. Segundo a imprensa americana, os artigos da CNN passarão a alimentar as respostas do Gemini a perguntas sobre actualidade, com indicação da fonte. Os valores não foram divulgados. Também não se sabe que produtos vão usar o conteúdo, nem se o acordo inclui direitos de treino de modelos.
A CNN não está sozinha. O programa-piloto de notícias com inteligência artificial que o Google lançou em Dezembro de 2025 já ultrapassou as quatrocentas publicações, do Financial Times à Axios e a…
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