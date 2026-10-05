Papel do professor na era da IA

A Inteligência Artificial não diminui a importância do professor, pelo contrário, torna mais evidente aquilo que verdadeiramente justifica a sua existência.

Durante muito tempo, uma parte importante da autoridade do professor assentou no conhecimento que possuía e na capacidade de o transmitir. O professor sabia, explicava e avaliava, o estudante escutava, estudava e demonstrava aquilo que tinha aprendido. A Inteligência Artificial veio abalar definitivamente este modelo. Hoje, qualquer estudante transporta no bolso uma ferramenta capaz de explicar um conceito, resumir um texto, resolver um problema ou produzir, em segundos, uma resposta aparentemente sofisticada.

Perante esta realidade, é tentador perguntar se o professor se tornou menos importante. Penso precisamente o contrário. A Inteligência Artificial não diminui a importância do professor, pelo contrário, torna mais evidente aquilo que verdadeiramente justifica a sua existência.

Se o nosso papel se limitar a transmitir informação, teremos inevitavelmente de competir com sistemas que o fazem mais depressa, a qualquer hora e de forma personalizada. Mas ensinar nunca foi apenas transmitir informação. Ensinar é ajudar alguém a transformar informação em conhecimento e conhecimento em capacidade de pensar e agir, de modo autónomo.

É aqui que começa, talvez, a principal transformação. Num mundo de abundância de informação, o professor deixa de ser sobretudo aquele que fornece respostas e passa a ser aquele que ensina a formular boas perguntas. Terá de ajudar os estudantes a distinguir uma resposta plausível de uma resposta correta, a confrontar fontes, a identificar pressupostos, a reconhecer incerteza e, sobretudo, a não confundir fluência com conhecimento. A IA pode produzir uma resposta excelente. Não pode assumir pelo estudante a responsabilidade de compreender aquilo que essa resposta significa.

Isto obriga também a repensar a avaliação. Se continuarmos a avaliar apenas aquilo que uma ferramenta de IA consegue fazer em segundos, o problema provavelmente não está na IA, mas naquilo que estamos a avaliar. Teremos de valorizar mais o raciocínio, a argumentação, a capacidade de aplicar conhecimento a situações novas, a discussão, a criatividade e a defesa das opções tomadas.

Não concordo, por isso, que a resposta das Instituições de Ensino Superior deva ser proibir. Mas também não acredito numa adoção acrítica. Entre proibir e aceitar tudo existe um espaço muito mais exigente: ensinar a utilizar bem. Isso implica literacia em IA, transparência, regras claras e responsabilidade. Implica igualmente reconhecer que nem todos os estudantes partem das mesmas condições e que a introdução destas tecnologias não pode criar novas formas de desigualdade.

Há ainda uma dimensão que considero essencial. Quanto mais tecnologia introduzirmos na educação, maior será a importância daquilo que a tecnologia não substitui facilmente: a relação humana. Um professor percebe hesitações, desafia certezas, cria confiança, desperta curiosidade, reconhece potencial e, por vezes, muda trajetórias. O ensino superior não é apenas um lugar onde se adquire informação. É também um espaço de encontro, confronto de ideias e crescimento intelectual e pessoal.

Por isso, a pergunta que devemos colocar não é se a Inteligência Artificial vai substituir os professores. Alguns dos nossos métodos serão certamente substituídos, e ainda bem. A verdadeira questão é saber que professores queremos ser quando já não podemos justificar a nossa presença apenas pelo conhecimento que transmitimos.

Talvez a IA nos esteja a obrigar a regressar ao essencial da profissão, ou seja, não ensinar estudantes a reproduzir respostas, mas ajudá-los a construir pensamento próprio. E, paradoxalmente, num ensino superior cada vez mais tecnológico, esse poderá ser o papel mais humano que alguma vez tivemos.