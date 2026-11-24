Portugal, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Bélgica e Itália: seis modelos de financiamento público, diferentes prioridades de despesa e uma Europa confrontada com novas exigências de segurança.

Todos pagamos impostos e contribuições diversas, alguns espelhados em letras pequeninas nas contas mensais. Mas sabemos, na realidade, quanto representa esse esforço em cada país e como é distribuído o dinheiro que entra nos cofres públicos? Quanto é destinado à saúde, à educação, à proteção social ou à defesa?

Como se posiciona Portugal quando comparado com outros países europeus? A pergunta parece simples, mas a resposta exige algum cuidado. Em primeiro lugar, importa recordar que os impostos pagos por cada cidadão não são, em regra, diretamente canalizados para uma determinada função do Estado. As receitas fiscais e as contribuições sociais integram o conjunto dos recursos públicos, que financiam as diferentes responsabilidades das administrações públicas.

Se nos quisermos comparar com outros países, temos de observar duas realidades distintas: a receita arrecadada através de impostos e contribuições e a despesa pública realizada em cada área. Só depois se consegue perceber como cada Estado financia as suas funções e que prioridades revela nas escolhas orçamentais.

Uma das formas mais utilizadas para comparar o esforço fiscal entre países é o rácio entre as receitas de impostos e contribuições sociais e o Produto Interno Bruto (PIB), que nos permite perceber que parte da riqueza produzida num país é canalizada para o financiamento público.

Em 2024, os dados do Eurostat evidenciam diferenças relevantes entre os seis países em análise. Dinamarca e Bélgica apresentam rácios de receita fiscal e contributiva mais elevados, enquanto Portugal e Espanha se situam num patamar inferior. Alemanha e Itália ocupam posições intermédias.

Esta comparação não significa, contudo, que um cidadão dinamarquês pague necessariamente mais impostos do que um cidadão português. O rácio relaciona receitas agregadas com a dimensão da economia, não mede o valor efetivamente suportado por cada contribuinte, nem considera, isoladamente, os rendimentos, a composição dos agregados familiares ou a distribuição da carga fiscal. Acresce que os nossos sistemas fiscais são diferentes.

E para onde vai a despesa pública? A classificação COFOG, utilizada pelo Eurostat, permite-nos comparar a despesa das administrações públicas segundo as suas principais funções, aplicando uma metodologia comum aos vários países, e permitindo observar quanto representa cada área em relação ao PIB. Por exemplo, em 2024, e ainda trabalhando com dados provisórios, a despesa pública total representou 42,4% do PIB em Portugal, 45,5% em Espanha, 49,4% na Alemanha, 47,3% na Dinamarca, 54,1% na Bélgica e 50,4% em Itália. A média da União Europeia foi de 49,1%.

Uma primeira conclusão é evidente, a proteção social representa a maior parcela da despesa pública em todos estes países. Em Portugal corresponde a 17,1% do PIB, abaixo da média europeia de 19,6%. Itália, Alemanha e Bélgica apresentam valores superiores a 20%.

Na saúde, a Dinamarca e a Bélgica destacam-se, com 8,3% e 8,0% do PIB, respetivamente. Portugal regista 6,8%, abaixo da média europeia, enquanto Espanha apresenta 6,5%. Na educação, a diferença entre países é igualmente expressiva. A Bélgica afeta 6,3% do PIB, a Dinamarca 5,6% e Portugal 4,3%, abaixo da média europeia de 4,8%.

Estes valores permitem comparar o esforço financeiro relativo de cada Estado, mas não são, por si só, uma avaliação da qualidade dos serviços prestados. Os últimos quatro anos foram marcados por circunstâncias excecionais: a recuperação da pandemia, a subida dos preços da energia, a inflação, o aumento das taxas de juro e, a partir de 2022, a guerra na Ucrânia.

O panorama geopolítico da Europa tem, inevitavelmente, reflexos nas contas públicas. Em 2021, a despesa total das administrações públicas da União Europeia representava 51,2% do PIB. Em 2024, situava-se em 49,1%. A redução do rácio não significa necessariamente uma diminuição nominal dos serviços prestados ou dos montantes gastos, pois resulta também da evolução do PIB e da alteração das medidas extraordinárias adotadas durante a pandemia e a crise energética.

A composição da despesa também se alterou. A proteção social manteve-se como a principal função do Estado, representando 40% da despesa pública europeia em 2024. A saúde absorveu 15% e a educação 9,7%. A despesa com a proteção social aumentou de 19,2% para 19,6% do PIB entre 2023 e 2024, em particular devido ao crescimento das prestações associadas à velhice.

Esta evolução revela a pressão crescente sobre os sistemas de proteção social, num contexto de envelhecimento demográfico, maior longevidade e necessidades acrescidas de financiamento das pensões e dos cuidados de saúde. Portugal apresenta, neste quadro, uma despesa pública total inferior à média europeia.

Durante muitos anos, a Defesa ocupou uma posição relativamente reduzida na discussão sobre as prioridades orçamentais europeias. A guerra na Ucrânia, a instabilidade internacional e as dúvidas sobre a capacidade de resposta coletiva da Europa alteraram profundamente esse enquadramento.

Em 2024, a despesa com a Defesa representava 0,9% do PIB em Portugal e em Espanha, 1,4% na Alemanha, 1,8% na Dinamarca, 1,3% na Bélgica e 1,3% em Itália. A média da União Europeia situava-se em 1,5% do PIB.

Em termos de peso na despesa pública total, os 0,9% do PIB afetos à defesa em Portugal correspondiam a cerca de 2,1% da despesa das administrações públicas. Na União Europeia, a proporção era de aproximadamente 3%.

A evolução mais recente confirma a mudança de prioridades. Segundo a Agência Europeia de Defesa, a despesa dos 27 Estados-Membros atingiu 418 mil milhões de euros em 2025, correspondendo a 2,2% do PIB europeu, e deverá ascender a 454 mil milhões em 2026, ou 2,4% do PIB.

A União Europeia não tem uma regra que determine que cada Estado tenha de afetar uma percentagem fixa do seu orçamento nacional à defesa. A Segurança e a Defesa continuam a ser competências dos Estados-Membros, cabendo à União Europeia complementar e coordenar os esforços nacionais, nomeadamente através de instrumentos de financiamento, investigação, aquisição conjunta e desenvolvimento da indústria europeia de defesa.

A alteração mais significativa decorreu da Cimeira da NATO, realizada em Haia, em junho de 2025. Os países aliados assumiram o compromisso de investir anualmente 5% do PIB em defesa e despesas relacionadas com a segurança até 2035, sendo pelo menos 3,5% do PIB para necessidades militares fundamentais e até 1,5% para áreas mais amplas de segurança, como a proteção de infraestruturas críticas, redes, preparação civil, resiliência e capacidade industrial de defesa.

É importante sublinhar que os 5% são uma percentagem do PIB, e não do orçamento do Estado. Trata-se de um compromisso assumido no quadro da NATO, não de uma imposição orçamental da União Europeia.

A discussão sobre a defesa europeia não pode ficar limitada à guerra na Ucrânia. A geopolítica do Ártico e a segurança do Atlântico Norte estão a ganhar uma importância crescente, com consequências para a estratégia da NATO e para as prioridades de investimento dos seus membros.

Em fevereiro de 2026, a NATO lançou a iniciativa Arctic Sentry, destinada a reforçar a vigilância, a dissuasão e a capacidade de atuação militar na região, que exige capacidades de vigilância, reconhecimento, proteção marítima, comunicações, tecnologia espacial e resposta a ameaças híbridas.

Portugal, pela sua localização atlântica e pela importância estratégica dos Açores, assume um papel relevante na segurança das rotas transatlânticas e das infraestruturas de comunicação.

Quanto custa financiar cada função do Estado? Que serviços são efetivamente disponibilizados? Que resultados se obtêm? E que responsabilidades devem ser assumidas perante as novas exigências sociais, económicas e geopolíticas?

A propósito, entre acampadas, protestos e reivindicações, parece por vezes mais simples exigir que o Estado resolva tudo, do que discutir quanto custa cada resposta, quem a financia e que prioridades terão de ser adiadas. A contestação é legítima e faz parte da democracia, mas a ideia de que todas as reivindicações podem ser satisfeitas em simultâneo pertence, naturalmente, a outro domínio, o da ficção orçamental.

Porque, se é relativamente fácil aprovar reivindicações numa assembleia popular, mais difícil será explicar como se financiam, que prioridades devem prevalecer e quem suporta a respetiva fatura. Afinal, também a despesa pública precisa de sair da tenda e apresentar contas. Mais do que discutir apenas quanto se paga em impostos, importa perceber o que se recebe em serviços públicos, que prioridades são financiadas e se o dinheiro dos contribuintes está a produzir valor para a sociedade.

Afinal, a qualidade das contas públicas não se mede apenas pela receita arrecadada ou pela despesa executada, mas pela capacidade de transformar recursos coletivos em respostas concretas, sustentáveis e eficazes.