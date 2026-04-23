Páscoa 2026: Chega de vidas perdidas nas estradas portuguesas!

Tiago Fraústo, diretor no Grupo Ageas em Portugal, está chocado pelo aumento de sinistralidade rodoviário verificado na Páscoa. Analisa as causas e exige que se evitem as consequências.

A Páscoa de 2026 deixou um balanço que não pode ser normalizado: vinte pessoas morreram nas estradas portuguesas, quatro vezes mais do que no período homólogo, tornando esta Páscoa numa das mais trágicas dos últimos anos.

Cada número representa uma vida interrompida e uma família marcada para sempre. Este não é um acaso estatístico, é um sinal claro de que continuamos a falhar em matéria de segurança rodoviária.

Os dados divulgados no âmbito da Operação Páscoa 2026 confirmam aquilo que há muito se sabe – e que, ainda assim, continuamos a ignorar enquanto sociedade. A velocidade excessiva permanece como o fator principal de risco, responsável por cerca de 70% das infrações registadas. A sua relação direta com a gravidade dos acidentes é amplamente comprovada. A par disso, a distração ao volante continua a ser um problema crítico. Indicadores recentes demonstram que muitos condutores utilizam o telemóvel, pelo menos, uma vez em cada deslocação, um comportamento que equivale, na prática, a conduzir dezenas ou mesmo centenas de metros sem atenção à estrada.

É também na rede de segurança providenciada pelos seguros automóveis que, em caso de imprevisto, encontramos um apoio crucial para a reparação de danos e a continuidade da vida. Mas o objetivo primordial é, e deve continuar a ser, evitar que os acidentes aconteçam

Estes fatores, a par de manobras perigosas e da fadiga, criam um caminho sem saída para a tragédia. Também as regiões com estradas sinuosas, clima adverso e elevado fluxo de tráfego sazonal nestas épocas como Vila Real, Viana do Castelo e Porto, continuam a ser focos de sinistralidade, e a prevalência de acidentes entre condutores mais jovens, muitas vezes associada à inexperiência e a comportamentos de risco, completa um cenário complexo.

Contudo, para além das causas diretas dos acidentes, importa olhar para os fatores que agravam as suas consequências e que revelam um preocupante relaxamento em matéria de prevenção. O uso do cinto de segurança é um exemplo claro. Em 2025, a PSP registou um aumento de 8% nas infrações relacionadas com a não utilização do cinto e de sistemas de retenção.

Num contexto em que a informação e a regulamentação são amplamente acessíveis, é difícil compreender que um dispositivo tão simples e eficaz continue a ser negligenciado. O cinto não evita um acidente, mas pode salvar vidas e reduzir drasticamente a gravidade das lesões. Quando alguém dispensa o cinto, não está apenas a infringir uma regra – está a aumentar drasticamente a probabilidade de não regressar a casa.

Perante este cenário de elevada sinistralidade, é com expectativa que encaramos as medidas de segurança rodoviária apresentadas pelo Ministério da Administração Interna. O regresso da Brigada de Trânsito da GNR, o reforço da fiscalização com mais radares, tanto fixos como móveis, e a proposta de um Novo Código da Estrada com penalizações mais severas são passos importantes e bem-vindos. Estas ações visam fortalecer a presença e a eficácia das autoridades na estrada, com uma política de tolerância zero para o excesso de velocidade, o uso do telemóvel ao volante e a não utilização do cinto de segurança.

As campanhas de sensibilização são importantes, mas só produzem resultados quando acompanhadas de fiscalização eficaz e contínua. Contudo, o papel do Estado na segurança rodoviária é insubstituível e não se esgota na fiscalização, por mais reforçada que esta seja. É fundamental que estas novas medidas se insiram numa estratégia de longo prazo que integre, de forma mais robusta, a educação rodoviária ao longo de todo o ciclo de vida dos condutores – desde a escola até à atualização de conhecimentos dos mais experientes. Mais do que decorar regras, é essencial promover uma verdadeira cultura de respeito, responsabilidade e cuidado mútuo na estrada e, neste âmbito existe também um claro papel a ser desempenhado pelas famílias e escolas.

A segurança rodoviária é uma responsabilidade coletiva. Cada um de nós, ao volante, tem o dever moral de proteger a sua vida e a dos outros. No entanto, o Estado tem a responsabilidade primeira de criar as condições para que as nossas estradas sejam ambientes seguros. E sim, embora não seja o foco principal, é também na rede de segurança providenciada pelos seguros automóveis que, em caso de imprevisto, encontramos um apoio crucial para a reparação de danos e a continuidade da vida. Mas o objetivo primordial é, e deve continuar a ser, evitar que os acidentes aconteçam.

A tragédia da Páscoa de 2026 deve ser o catalisador para uma mudança profunda e duradoura. As medidas agora anunciadas são um começo, mas a verdadeira mudança virá da sua implementação consistente e da integração num plano estratégico mais abrangente. Afinal, não chega de vidas perdidas nas estradas portuguesas?